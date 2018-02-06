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兒子一句「別來幼稚園接我」 她狂瘦72公斤變辣媽

2018-02-06 14:10聯合新聞網 綜合報導

美國媽媽艾瑞卡因為兒子的一句話而下定決心減肥，瘦身成果令人驚艷。 圖擷自艾瑞卡I...
美國媽媽艾瑞卡因為兒子的一句話而下定決心減肥，瘦身成果令人驚艷。 圖擷自艾瑞卡IG
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減肥的過程漫長且難熬，但有時僅僅是一句話，就足以成為堅持下去的動力。美國一位30歲的母親，因為兒子一句「能不能別來幼稚園接我」而深受打擊，於是決心減肥，2年下來不但成功瘦身72公斤（160磅），還搖身一變成為網紅

這位媽媽名叫艾瑞卡（Erica Lugo），從小就是肉肉體型的她，大學時已胖到146公斤，結婚生子後因老公不在意，體重持續飆升。有一次她帶著兒子去公園玩耍，兒子呼喚她一起玩，她卻難以起身，讓她不禁思考起，這樣的身材是否會成為她陪伴孩子成長過程中的阻礙。

艾瑞卡與最愛的兒子。 圖擷自艾瑞卡IG
艾瑞卡與最愛的兒子。 圖擷自艾瑞卡IG
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不過真正讓她開始減重的關鍵，是兒子某天對她說：「媽媽可以不要來幼稚園接我嗎？」原來是同學對艾瑞卡過於豐腴的身材總是指指點點，讓她兒子覺得難過、羞恥，也漸漸不喜歡與同學講話。

兒子的要求讓艾瑞卡感到心碎不已，也促使她決定改變自己。她用13個月的時間控制飲食，成功減下55公斤，接下來11個月則以重訓等增肌訓練鍛鍊身體線條，避免瘦身後皮膚鬆弛，又再瘦了17公斤。

經過兩年的努力後，艾瑞卡從大尺寸媽媽變身窈窕辣媽，完全像換了一個人。之後她開設網站分享減下72公斤的心路歷程，並幫助其他有相同需要的人，而她用來分享美照和胖瘦對比圖的IG也吸引了38萬粉絲追蹤。

艾瑞卡成功瘦身變辣媽。 圖擷自艾瑞卡IG
艾瑞卡成功瘦身變辣媽。 圖擷自艾瑞卡IG
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減重網紅

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