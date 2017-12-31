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「吃米飯，小眼睛…」法幼園教兒歌 挨批歧視中國人

2017-12-31 14:31世界日報 北京31日電

「張坐著，他吃米飯，他的眼睛很小…」法國巴黎郊區一家幼兒園老師教唱的兒歌在網上曝光後，因為對中國人的形象充滿偏見，遭到法國SOS反種族主義協會（SOS –Racisme）指控有種族歧視嫌疑，並要求教育部做出處理。

法廣網報導，從網上曝光的截圖可以看到，這首兒歌歌名為「中國人小張」（Zhang le Petit Chinois），與文字相配的插圖是：一張戴著越南三角帽的亞洲人漫畫，一碗米飯和一雙日式人字拖鞋。

力求押韻的歌詞大意為：張坐著，他吃米飯，他的眼睛很小，很小很小。張朝我微笑，對我說，來，你要嘗嘗我的荔枝嗎？ 你坐在晃晃蕩蕩的船裡，穿拖鞋的腳很痛，你看到了大猩猩，你的頭裡滿是乒乓乓。

報導指出，SOS –Racisme協會譴責這首歌將中國人（以及很多人眼中的亞洲人）的形象減少到幾個最基本的特徵，充滿了「粗俗的偏見」，對中國人的形象描繪「令人作嘔」。

該協會強調說，已經要求法國教育部今後禁止這首（非官方）的兒歌在任何學校使用。而教育部也立刻給予回覆，並交由該幼兒園所在的學區予以處理。

法新社與法國教育部進行聯繫後，沒有得到任何答覆。

據法媒報導，這首兒歌在網上曝光後，不少網友表示「震驚」、「可怕」，也有網友指有「貶低和諷刺」之嫌。

法國一華人青年協會負責人在他的臉書上稱，不少華人家長對這首歌嚇壞了。

這首兒歌嘲諷中國人！被控「種族歧視」。
這首兒歌嘲諷中國人！被控「種族歧視」。
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法國教育部幼兒園
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