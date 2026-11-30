以色列看守總理內唐亞胡廿八日提議，與領導「正直黨」的前參謀總長艾森科特「輪流擔任」總理，且艾森科特先當。艾森科特可望幾天內宣布，組成新的聯合政府。

但以色列時報廿九日報導，內艾會僅不到一小時就結束，兩人存在重大分歧，聯合執政的談判似乎破裂，雙方的談判團隊也未再進一步進行協商。

紐約時報廿九日引述政治分析家報導，隨著主要政敵艾森科特陸續與其他黨派達成聯合執政的協議，內唐亞胡失去政權的可能性愈來愈高，輪流擔任總理是他為避免下台而在最後關頭使出的手段。

艾森科特廿八日聲明回應，談判團隊幾周來一直試圖和內唐亞胡的「聯合黨」展開真正、誠懇且迅速的談判，卻遭拒絕及迴避。他邀內唐亞胡就核心施政方針及政策議題展開認真談判。雙方廿九日上午在特拉維夫北郊會面，這是十月國會大選以來，兩人已知的首次正式會面。

艾森科特的組閣最後期限為十二月六日，必要時可向總統赫佐格申請延長最多兩周。然而，無論是與被許多猶太裔以色列人視為不夠支持猶太復國主義的阿拉伯政黨合作，或與極端正統派猶太政黨結盟，艾森科特均面臨政治阻力。

內唐亞胡廿八日晚間聲明，艾森科特可先出任總理，雙方組成「團結政府」，避免以色列的阿拉伯政黨參與籌組「災難政府」，否則「敵對勢力將不費一槍一彈，從內部掌控國家」。

艾森科特與聯合黨組成執政聯盟，雖可望在國會取得穩定多數，卻也將違背終結內唐亞胡執政的競選承諾。以色列前國防部長甘茨二○二○年也曾與內唐亞胡達成類似協議，但內唐亞胡在甘茨接任總理前就解散國會。

內唐亞胡的提議迅速造成反對陣營分裂。艾森科特陣營要角、以色列前總理班奈特呼籲艾森科特與內唐亞胡展開談判；前總理拉皮德則痛批這是「慣犯騙子明目張膽的騙局」。

艾森科特一周來已與中間偏左的「民主黨」及右派「以色列家園黨」敲定組閣協議，目前一大難關是如何在不失去右翼盟友支持下，爭取阿拉伯政黨支持。

以色列「聯合阿拉伯民主黨」黨魁阿巴斯廿八日說，該黨已連署支持一項承認巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯為恐怖組織的法案，尚不清楚能否滿足艾森科特的要求。