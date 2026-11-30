紐約時報廿八日報導，烏克蘭對俄羅斯的縱深打擊規模與範圍愈來愈大，遍及俄國和北非的利比亞等第三國。烏方一直加速推動縱深打擊行動，目前延伸逾二四一四公里，橫跨至少五個海域，旨在切斷俄國戰爭機器所需的武裝及資金。

該報導指出，烏克蘭藉此將俄國龐大的疆域及遍布全俄的軍經資產，轉化為莫斯科的負擔和劣勢。

在五十天內，俄國四十個石油與軍工設施遇襲，包括位於北極圈的白海一個燃料碼頭和西伯利亞一座生產飛彈推進劑的工廠。

另外，一艘俄軍貨船在波羅的海起火；俄軍小型護衛艦「水星號」在利比亞班加西港被擊沉；連接俄國本土與克里米亞、造價卅七億美元（約新台幣一一七八點五億元）的戰略橋梁克赤大橋，部分路段在被烏克蘭攻擊後坍塌，該橋是全歐最長的跨海大橋。

克赤大橋是俄軍重要補給線，對總統普亭也具重大象徵意義。自俄國二○一四年從烏克蘭兼併克里米亞後，他就將興建該橋列為優先事項。

俄國在縱深打擊能力上仍擁有明顯優勢，可運用彈道飛彈鎖定烏克蘭的任何角落。反觀烏克蘭在沒有「愛國者」等更多美製防空飛彈下，難以防禦這些飛彈攻擊。藉由占優勢的兵力及武器，俄方目前認為能撐得比烏克蘭更久。俄方正試圖透過攻擊發電廠、供熱系統及鐵路基礎設施，令過冬的烏克蘭民眾飽受煎熬，進一步迫使烏方屈服。

不過，烏克蘭也有應對之道。烏軍正將遠程作戰的步調加快至烏俄鏖戰四年多來的空前程度，有時一天內對俄國境內發射一千多架無人機。

儘管美國總統川普要求停止攻擊，烏克蘭仍持續攻擊俄國煉油廠，使這些煉油廠的產量降至廿年來新低。美國國防部次長柯伯吉十一月批評烏方的縱深打擊行動，認為這些行動仍未有效讓這場戰爭畫下句點。

澤倫斯基幕僚長布達諾夫雖坦言，光憑縱深打擊無法贏得這場戰爭。但他強調，每次這種打擊均代表俄方必須付出維修、生產損失、後勤重組與額外成本，使莫斯科在這場戰爭上更無以為繼；這種打擊也迫使莫斯科將防空系統從前線撤走，重新部署，並調派俄國海軍保護海上的俄國民間船舶。