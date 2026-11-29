APEC深圳會議期間，美中俄元首舉行歷史性三方會晤，香港星島日報今天引述北京學者表示，未來會晤可能成常態化機制，後續可在其他多邊場合觀察3國元首互動。

中國人民大學國際關係學院副教授梁雪村近日在中國記協新聞茶座作了上述分析，星島日報29日的專文引述她的看法。

梁雪村說，3國元首第一次坐在一起並取得共識，本身已是實質進展。中國對三方會晤持積極態度，未來會晤可能成常態化機制，後續可在其他多邊場合觀察3國元首互動。但會晤發表的和平宣言距離落實仍有不少距離。

梁雪村認為，即使美國政府換屆，大國間共識也未必就此破裂，而當前多項國際議題，始終需要大國協作。

此外，對於峰會剛過，美國貿易代表署（USTR）就宣布向中國等14個經濟體加徵關稅，並對中國稅率訂於最高兩成的做法。梁雪村說，這項301調查早在亞太經濟合作會議（APEC）之前就已經啟動，最終稅率有所克制，是受惠於去年中美元首在釜山達成的貿易休戰共識；若沒有高層對話基礎，稅率恐將更高，可見元首共識對雙邊摩擦的緩和作用。

對於3國元首峰會的和平宣言未觸及俄烏戰爭議題，梁雪村說，這是中方權衡各方利益後的審慎安排。歐洲事前對三邊會談抱有戒心；烏克蘭也多次表明不接受所謂「雅爾達2.0、3.0、4.0」安排；德國則稱雅爾達模式不會帶來和平，因此若三方在會上處理烏克蘭議題，易引發歐洲反彈。