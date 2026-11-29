瑞士今天舉行公民投票，決定是否放寬武器出口限制。這項敏感議題牽動瑞士傳統的中立立場及其軍火工業的未來發展。

路透社報導，瑞士遵循關於中立原則的1907年海牙公約（Hague Convention of 1907），除非直接受到威脅，否則不得參與武裝衝突，也不得向衝突任一方提供軍事援助。

但2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，瑞士的中立立場面臨壓力，因為瑞士政府禁止歐洲國家將購買的瑞士製彈藥和戰鬥車輛用於援烏，各國也因此避買瑞士武器，導致瑞士軍火出口在2023和2024年銳減，產業前景及國家自我防衛能力引發擔憂。

瑞士國會於是去年通過放寬作戰物資出口限制，並獲得瑞士政府支持。這允許瑞士向36個西方國家出口武器，不限其是否正在參與武裝衝突；也允許向瑞士購買武器的國家不須取得瑞士政府許可，就能將先前購買的軍火轉售出口。但烏克蘭仍不得直接或間接取得瑞士武器。

不過反對者認為，任何武器出口鬆綁都會損害瑞士中立地位，並可能導致更多瑞士武器用於內戰，於是按照瑞士直接民主傳統發起公投。