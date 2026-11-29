今年夏天，烏克蘭總統澤倫斯基說，他預計北韓將向俄羅斯部署3萬至5萬名士兵，作為平壤持續支持莫斯科戰爭行動的一部分。

然而，現在看來，這次增兵還沒有實現，北韓是否會繼續向俄羅斯大量派兵也不得而知。

9月辭去烏克蘭反虛假訊息中心主任職務的科瓦連科（Andrii Kovalenko）11月9日在Telegram上寫道，8月的一份情報評估顯示，克裡姆林宮曾請求北韓再派3萬多名士兵，用於秋季攻勢。

他說，原本預計北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁將於9月舉行峰會，但峰會沒有舉行。基輔稱，北韓此前曾於2024年向俄羅斯庫爾斯克州派遣了數千名士兵，莫斯科當時正在那裡擊退烏克蘭的越境攻勢。

科瓦連科認為，平壤拒絕了莫斯科的請求，因為參與在俄羅斯佔領的烏克蘭頓涅茨克州地區的進攻行動，可能仍是北韓的一條紅線。

不過，科瓦連科補充說，俄羅斯仍然依賴北韓的物資支持，特別是彈藥。他評估認為，今年冬天北韓不太可能再次大規模部署作戰部隊。

無需增援：前線戰事趨緩，俄方也有顧慮

韓國國家情報院前副院長韓基範對德國之聲說，戰事趨緩加上冬季來臨，使平壤眼下沒有什麼理由派遣增援部隊。

他還說，金正恩的親信、北韓高級官員趙甬元本週訪問莫斯科，可能會透露未來計劃的一些端倪。

韓基範說，這次訪問究竟是為了在軍事合作的基礎上深化兩國執政黨之間的政治關係，還是為金正恩本人訪俄鋪路，仍有待觀察。

1979年叛逃到韓國的北韓前士兵、現任首爾世界北韓研究所所長的安燦一說，莫斯科也有理由限制北韓部署的規模。

他對德國之聲說，他預計俄羅斯會在戰場需求和引入更多北韓士兵的代價之間權衡。他說，除非戰爭擴大，否則莫斯科不太可能要求北韓派遣更大規模的部隊。

北韓武器：導彈和彈藥持續流向俄羅斯

烏克蘭官員科瓦連科說，北韓在俄羅斯沃羅涅日州仍有一支導彈部隊，在後方地區還有約8500名後勤人員，包括無人機操作員、工程兵和工兵。

他還說，平壤正在提高彈藥產量，並展示新型無人機和導彈。

澤倫斯基11月17日在X上發文說，俄羅斯每個月都會收到數十枚北韓彈道導彈。

他警告說，這些導彈在烏克蘭的使用正在幫助平壤改進武器，並給朝鮮半島周邊國家帶來安全風險。在實戰中檢驗武器，是北韓從與俄羅斯的軍事合作中獲得的主要好處之一。

平衡俄中關係：平壤兩頭下注

科瓦連科說，平壤似乎採取了一種他所說的「遏制戰略」，即限制對俄羅斯戰爭的軍事投入，同時與莫斯科和北京都保持關係。

他評估認為，這種做法讓平壤既能保留與俄羅斯結盟的好處，又能降低自身受戰爭結果影響的風險。

分析人士安燦一說，他預計平壤與莫斯科的軍事合作將會繼續，因為俄羅斯的援助對北韓發展無人機技術、加強海軍至關重要。

不過，這種合作今後的規模可能會更有限，平壤也可以轉向中國，以此作為對沖。

安燦一說，如果俄羅斯限制北韓士兵的部署，平壤從派兵中獲得的外匯收入增長空間就會縮小，這也讓它多了一個向北京尋求更多支持的理由。

韓國統一部前發言人鄭俊熙對德國之聲說，平壤最近尋求改善與北京關係的舉動，也可能反映出它對莫斯科給予的回報不滿意。

他說，通過加強與中國的關係、同時保持與俄羅斯的關係穩定，平壤也可能是在試圖說服莫斯科給予更多回報。

韓國統一部前副部長金炯錫對德國之聲說，北韓在獲得俄羅斯支持的同時，也需要中國在經濟、政治和外交上的支持。他預計，無論平壤如何錨定自己在戰爭中的角色，都會繼續尋求中國的支持。

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