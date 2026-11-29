菲律賓政府今天表示，官方正在尋找約30名菲律賓公民。菲律賓參議員杜爾弗（Raffy Tulfo）指控，這些人遭到「誘騙」而加入俄羅斯軍隊。

法新社報導，杜爾弗表示，他已向政府通報一段在網路上瘋傳的影片，影片中數名菲律賓人聲稱自己在俄羅斯，且被迫接受訓練，其中一人稱受訓目的為「軍事部署」。

杜爾弗透過聲明指出，「他們受到清潔工或建築工人的工作機會誘騙，而且已經接受一個月的軍事訓練」。

自俄羅斯2022年向烏克蘭揮軍以來，莫斯科當局與烏克蘭均招募數以千計的外國人進入軍隊。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的發言人卡斯楚（Claire Castro）在另一份聲明表示，「我們已經確定他們的所在之處，但協助他們的行動事涉敏感，因此不會透露具體地點或相關國家」。

而法新社向俄羅斯駐馬尼拉大使館致電詢問，未獲得回應。

影片中的菲律賓人身穿軍服，以菲律賓主要語言他加祿語（Tagalog）發言，懇求小馬可仕帶他們從俄羅斯某個未具體說明的地點返國。

菲律賓外交部則說明，菲律賓駐莫斯科大使館「正在致力查證這些人的身分與下落，這些人據稱被招募去從事民間工作，但後來卻發現自己正在接受軍事訓練」。

卡斯楚也表示，司法部先前已經對5個涉嫌招募人員「赴海外從事所謂軍事工作」的單位提出訴訟，但未進一步說明。