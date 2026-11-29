巴基斯坦軍方今天發布聲明表示，巴國昨天派兵進駐沙烏地阿拉伯，這項部署「展現巴基斯坦對沙烏地安全、主權及領土完整堅定不移的承諾」。

路透社報導，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德27日曾舉行麥加防衛聯盟戰略、政治及國防委員會（MeccaAlliance for Defence’s Strategic Political and DefenceCommittee）第二次會議，巴基斯坦、沙烏地及土耳其文武高層領袖均出席。

「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint DefenceAgreement）於8月簽署，此前葉門境內與伊朗結盟的青年運動（Houthi）民兵和沙烏地支持的部隊衝突升高，且青年運動也對沙烏地發動攻擊。

路透社5月曾報導，在美國與以色列對伊朗發動戰爭期間，巴基斯坦依據先前與沙烏地簽署的防禦協定，部署數千名士兵、一個中隊的戰機及其他軍事裝備至沙烏地。

路透社10月引述一名巴基斯坦官員報導，巴基斯坦已部署3萬至4萬名士兵，協助沙烏地防衛陸地邊界，並阻止無人機及飛彈攻擊。