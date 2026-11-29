菲律賓海岸防衛隊（PCG）今天指控中國在菲律賓北部沿海的專屬經濟區（EEZ）內，「非法」從事海洋科學研究。

路透社報導，菲律賓海岸防衛隊透過聲明表示，昨天已就此派出一架飛機警告中國科學考察船「探索二號」，同時主張這艘船隻未經菲律賓政府授權，便在呂宋島西北角的北伊羅科斯省（Ilocos NorteProvince）外海活動。

馬尼拉當局監測到「探索二號」出現在北伊羅科斯省城鎮布哥斯（Burgos）西北方約49海里處，且「探索二號」多次未回應菲律賓海岸防衛隊的無線電警告。

這份聲明也表示，在上述科研船隻於菲律賓專屬經濟區內時，菲律賓海岸防衛隊也派出一艘船提出警告。

聲明也指出，菲律賓外交部已證實未收到上述船隻從事海洋科學研究的申請。

菲律賓的聲明補充，「探索二號」由中國科學院營運，除了能從事深海研究，也是載人及無人潛水器的母船，這艘船11月26日從中國海南省三亞出發後，進入菲律賓的專屬經濟區。

菲律賓曾在2025年5月與12月監測到「探索二號」出現在菲律賓北方的海域。此外，菲律賓今年4月也曾發現「探索二號」在接近台灣的巴丹群島省（Batanes province）附近出沒。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）主張，中國「於菲律賓海域從事非法海洋研究，愈來愈大膽」，並補充道，這些深海研究不僅令菲律賓擔憂，也引發國際社會關切。

根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）及菲律賓法律，在菲律賓海域從事海洋科學研究必須取得政府同意。

中國駐馬尼拉大使館尚未立即回覆置評請求。