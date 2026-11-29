以色列總理內唐亞胡當不成總理，想先當「候補總理」！由於以色列近日正在組閣，反對黨領袖艾森科特獲得優先組閣權，由於猶太政黨不願與阿拉伯政黨合作，目前背負貪汙、濫權與以哈衝突罪名的內唐亞胡，便希望透過大聯合政府延續政治生命，逃脫被審判的命運。

阿拉伯政黨盼入閣

根據《英國廣播公司》報導，內唐亞胡近日發文指出，希望能與正直黨黨魁艾森科特共組大聯合政府，並由艾森科特先擔任總理。以色列10月舉行選舉，內唐亞胡雖在120席中獲得53席、是最大黨，但48席的艾森科特在總統諮詢組閣的階段獲得61票同意，因此目前先由艾森科特組閣。

以色列國會中，兩個阿拉伯政黨獲得19席創下新高，他們因此也希望成為「造王者」，但選前幾乎所有猶太政黨都承諾不會與阿拉伯政府合作，阿拉伯政黨則持續釋出條件，希望能爭取入閣，例如溫和派伊斯蘭政黨拉姆黨領袖阿巴斯表示，他的政黨已將哈馬斯認定為「恐怖組織」。

內唐亞胡內外壓力大

對於內唐亞胡的表態，艾森科特回應，如果利庫德集團（內唐亞胡的聯合黨）準備好真正團結起來，他準備在接下來的24小時內評估其意圖的嚴肅性，但上周已經把合作的方案交給內唐亞胡，卻沒有獲得任何回應。以色列在2019年至2022年由於政治嚴重分裂，因此5次組閣失敗，內唐亞胡一度失去執政，但又在對手分裂下重回總理寶座。

內唐亞胡由於面臨貪汙、濫權指控，國際上也因加薩戰爭期間犯下戰爭與危害人類罪，遭國際刑事法院通緝、發布逮捕令，因此延續政治生命對他來說很重要。但《衛報》提到，國際在巴勒斯坦議題的施壓程度逐漸增加，包括英國、法國、加拿大、澳洲、比利時、盧森堡、挪威和波蘭都呼籲要讓巴勒斯坦在明年3月以前進行選舉。

以色列內閣的組成，會影響加薩衝突、美伊衝突與中東局勢的走向，因此各界相當關注以色列的組閣進度。

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