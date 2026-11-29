澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的工黨在澳洲人口第2多的維多利亞州（Victoria）遭遇慘敗。今天公布的開票結果顯示，保守派輕鬆勝選，睽違12年重新執政。

法新社報導，目前已開出逾半選票，中間偏右的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-National）已拿下州眾議院過半席次。

當地媒體預測，工黨甚至可能落後左派的綠黨（Greens），成為州眾議院第3大黨。

現年36歲的自由黨領袖威爾森（Jess Wilson）將成為維多利亞州下一任州長，也是該州首位自由黨籍女性州長。「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）曾形容這個職位是「澳洲最艱難的工作」。

威爾森承諾推出總額200億澳幣（約新台幣4393億元）的措施，減少維州高居全國之冠的債務，其中包括將污水處理系統民營化的爭議計畫。

威爾森今天表示，「我們真的感到無比謙卑，這是一項莫大的榮幸。我們會先去喝杯咖啡，接下來真正開始工作。我非常榮幸能獲得維多利亞州選民的信任。」

現任工黨籍州長卡洛爾（Ben Carroll）也在這次選舉中失去議席。他在投票所關閉數小時後致電威爾森，承認敗選。

維州被視為選情風向球，工黨輸掉該州，讓第2個任期已過半的艾班尼斯承受更大壓力。

自由黨參議員派特森（James Paterson）告訴澳洲廣播公司（ABC），這次選舉結果顯示，對於在維州執政逾10年的工黨，選民投下了「令人震驚、具毀滅性的否定票」。

極右派政黨「一國黨」（One Nation）也在本次選舉中取得突破，看來有望首度在維州眾議會贏得席次。

由於民眾普遍不滿生活成本攀升，艾班尼斯的支持率已跌至歷史新低。

澳洲中央銀行本月再度升息，利率升至18年來新高，理由是中東戰爭持續延燒，以及通膨壓力揮之不去。