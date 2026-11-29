華盛頓郵報引述4名知情人士透露，SpaceX旗下「星鏈」（Starlink）衛星網路服務原本協助伊朗民眾突破政府的網路封鎖，卻遭伊朗當局利用來支援對美軍的攻擊行動。SpaceX執行長馬斯克3月初得知此事後大發雷霆，同時發現美軍也未經授權將價格較低、僅供地面行動使用的軍用版星鏈「星盾」（Starshield）服務用於無人機作戰；至少2名SpaceX高階主管因這兩起事件遭到解雇。

今年1月，伊朗政府暴力鎮壓反政府示威並切斷全國網路，星鏈隨後向伊朗境內所有持有終端設備的人免費提供網路服務。然而，戰事爆發後，隨著美軍致力削弱伊朗傳統通訊系統，星鏈似乎也成為德黑蘭當局的替代通訊管道。

一名知情人士透露，美國中央司令部今年夏季提交給國防部長赫塞斯的一份機密戰況報告，曾提及伊朗利用星鏈進行軍事指揮與管制，以及支援無人機攻擊行動。

今年3月1日，伊朗無人機攻擊科威特舒艾巴港（Port Shuaiba）一座美軍設施，造成6名美軍官兵死亡。SpaceX隨即加強對部分星鏈使用者的身分驗證要求。不過，目前尚無法確認伊朗是否在這起攻擊中使用星鏈，五角大廈也尚未公布調查結果。

知情人士指出，伊朗利用星鏈作戰的消息讓馬斯克更加憤怒，因為不到2個月前，他才採取措施阻止俄羅斯利用星鏈作戰。SpaceX今年1月應烏克蘭要求限制星鏈設備的使用，並與烏軍合作建立終端設備白名單，2月起停止向未列入名單的設備提供服務。

為防止星鏈設備落入敵對勢力手中，SpaceX自3月起加強全球經銷商管理，要求經銷商確認購買設備及啟用服務的客戶身分，並暫停原本允許授權經銷商透過下游經銷商銷售設備及提供服務的「間接經銷計畫」，以加強掌握設備的最終使用者。

然而，如何防止已流入伊朗境內的星鏈設備遭軍方利用，仍是一大難題。分析人士指出，SpaceX雖然有能力停用伊朗境內的星鏈設備，但若全面停止服務，伊朗異議人士及一般民眾也將失去重要的對外通訊管道。

衛星通訊產業人士表示，與烏克蘭不同，伊朗境內沒有SpaceX可以信任的主管機關協助建立白名單，因此難以區分哪些設備由一般民眾使用、哪些遭伊朗軍方利用。

至於美軍不當使用星盾的問題，SpaceX與五角大廈的收費爭議於今年5月浮上檯面。路透當時報導，由於美軍將僅供地面行動使用的星盾服務用於無人機作戰，SpaceX要求五角大廈升級訂閱方案，將月費從5000美元提高至2萬5000美元。知情人士透露，部分美軍人員認為，談判過程中形同遭SpaceX「挾持」。

卡內基國際和平基金會資深研究員費爾德斯坦（Steven Feldstein）指出，相關事件凸顯一項關鍵問題：「歸根究柢，究竟是誰掌控一項重要的軍事資產：美國政府，還是私人個人？」

SpaceX與馬斯克均未回應華郵的置評請求。五角大廈則表示，不知道上述中央司令部機密報告的存在，並拒絕評論伊朗使用星鏈作戰及星盾收費問題。