在古巴陷入嚴重的經濟危機之際，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天呼籲美國政府解除對古巴的制裁。

法新社報導，華府自今年1月起向古巴實施新一輪制裁，並祭出石油禁運措施後，除了衝擊古巴經濟，也造成當地大規模停電，還有民生必需品短缺。

譚德塞今天在社群平台X發文稱，「我剛從古巴回來，所見之事令我感到難過。」

他在文中指出，「當地醫院的走廊擠滿了小小的雙手，懷抱著大大的希望。醫療工作者竭盡所能付出一切。孩子不應該成為政治爭端的代價。」

譚德塞在文中表示，「為了這些孩子，我呼籲美國解除制裁」。

譚德塞這週稍早表示，古巴民眾的預期壽命從2020年的78.8歲，下降到2025年的74.4歲，是1950年有統計以來首度下滑。

2025年的統計數據早於美國今年1月實施的燃料禁運。

而華府祭出的封鎖，是建立在美國長達60年的貿易禁運基礎上，進一步加強的措施，導致古巴數十年來最嚴重的危機急遽惡化，政府公共服務瀕臨癱瘓邊緣。

美國總統川普（Donald Trump）曾暗示，可能採取軍事干預，推翻古巴共產黨執政當局。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上月則呼籲古巴與美國情報機構合作。

古巴自1962年以來，就一直受到美國貿易禁運。

譚德塞本月24日訪問古巴首都哈瓦那（Havana）期間，形容當地醫療體系處於「危急」狀態。

他表示，古巴嬰兒死亡率已增加一倍以上，從2020年每1000名活產嬰兒約有4人死亡，到了2025年這個數字上升到9.9人。

譚德塞當時同時宣布援助200萬美元，以採購必要的醫療設備，還有協助古巴兒童接種疫苗。

譚德塞把古巴的醫療困境與制裁連結，但是他也指出當地存在「內部問題」，並表示古巴正著手處理這些問題是「令人懷有希望的」。他所指的是古巴今年稍早宣布推動以市場為導向的大規模經濟改革。

譚德塞表示，「古巴政府提出的改革涉及經濟、市場、醫療，幾乎涵蓋所有領域。我們支持這項改革。」