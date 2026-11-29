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金正恩傳近期可能訪中國 南韓政府密切關注
北韓領導人金正恩傳出近期有可能訪中國，中國丹東鐵路沿線、飯店都出現跡象，有專家推測最快12月初成行。不過南韓政府保持審慎態度，目前尚未發現明顯的動向，但也密切關注。
韓聯社今天報導，北韓將途經的中國丹東鐵路沿線新設置遮蔽設施；鴨綠江畔的飯店直到下週也暫停接受一般旅客訂房。報導指出，中聯飯店可俯瞰鴨綠江鐵橋及北韓新義州一帶，過去在北韓最高領導人訪中前，曾有出於維安及安全考量，限制客房預訂或取消既有訂房的先例。
針對丹東出現的新動向，專家認為，這是金正恩即將訪中的明確訊號。國家安保戰略研究院首席研究委員朴炳光（音譯）表示，「從多項跡象來看，金正恩似乎即將訪中」，並預測最快可能於下週初成行。
世宗研究所外交戰略中心主任鄭在興（音譯）也表示，北韓負責國際事務的勞動黨書記金成男近期赴中，應也是為了提前準備金正恩訪中。
南韓政府也高度關注金正恩近期訪中的可能性，正積極掌握相關動向。不過南韓政府對於金正恩訪中已進入倒數階段的推測仍有所保留，採取審慎立場。南韓政府官員今天表示，目前尚未發現明顯的動向，但「並非完全沒有訪中的可能性，因此正密切關注」。
若金正恩此次訪問中國，將是時隔約一個月再度訪中。新鴨綠江大橋正式開通約10天後，金正恩於上個月24日突訪中國丹東，展開為期一天的行程，但當時並未與習近平會面。若金正恩此次與習近平舉行會談，將是繼今年6月初習近平訪問北韓後，時隔約6個月再度舉行領袖會談。
報導指出，若兩國領袖會談成行，北韓很可能從中方得知近期在深圳APEC舉行的美中領袖會談及美中俄領袖會談結果，並向中方傳達與美國對話先決條件等訊息。專家分析，習近平可能在下個月14日舉行的G20峰會上，向美方轉達北韓立場，發揮推動兩邊對話的作用。
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