西班牙國會大選今天登場，選前關鍵的4黨領袖電視辯論會上，人民黨黨魁費霍因指責廣泛陣線候選人克勞過去對政府救災保持「沉默」，其用詞與手勢引爆「大男人主義」爭議。

西班牙國會大選29日舉行投票，選前最關鍵的最終場電視辯論會於26日晚間登場。4大政黨領袖同台交鋒，包括左翼執政黨「社會勞工黨」（PSOE）現任總理桑傑士（Pedro Sánchez）、左翼「廣泛陣線」（Frente Amplio）代表克勞（Ada Colau）、右翼保守派「人民黨」（PP）黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo），以及極右翼「民聲黨」（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）。

由於選前一天為禁止競選活動的「反思日」，左右兩大陣營把握最終場辯論機會，針對住房危機、經濟民生、社會政策、反貪腐與移民政策等5大議題展開激烈攻防。

根據「國家報」（El País）報導，4位候選人在會上各自強打競選主軸：桑傑士重申任內的「社會成就」、克勞主攻「住房問題」、費霍強調「治理能力」，阿巴斯卡爾則主張「阻止移民入侵」。

由於多數民調預測右翼陣營將在大選中勝出，為力挽狂瀾，素有「不死鳥」之稱的桑傑士火力全開，一改前場辯論的溫和路線。談及移民與外交政策時，他直接抨擊費霍與阿巴斯卡爾「在場上大談愛國，但我們3人之中，只有我服過兵役」，此言一出，隨即成為西班牙各大媒體與社群平台最熱門的選前焦點。

然而，真正引爆西班牙政壇與輿論劇烈爭議的，是費霍對克勞說出的「安靜」（Calladita）一詞。

這場衝突源於克勞就2024年造成逾230人死亡的瓦倫西亞毀滅性洪災向費霍施壓，質疑人民黨前自治區政府主席馬松（Carlos Mazón）享有議會豁免權，費霍隨即反擊「良好的治理在於應對國家緊急狀態，而不是（像桑傑士）逃避災區」，接著他將食指置於嘴唇上，對克勞說：「而您，安靜。」（Y usted,calladita）

桑傑士立刻斥責費霍缺乏尊重，質問「這是什麼大男人主義？」費霍則回嗆桑傑士「不要操弄言論」。

費霍會後澄清，他當時並非叫克勞閉嘴，而是指責克勞當時對桑傑士的中央政府處理洪災的反應保持「沉默」、並未發聲監督。

不過，在西班牙語中，表示「安靜、沉默」的陰性形容詞為Callada，而費霍使用的指小詞Calladita帶有「乖巧不吭聲」的意味，常用於諷刺或上對下的勸告，使整體語氣充滿輕視與貶義。

因此，費霍的用詞搭配語氣和手勢，被左傾媒體解讀為居高臨下的「家長式作風」與冒犯之舉，甚至有專家認為，這是當晚辯論會最嚴重的失言。

左翼陣營會後強烈指控費霍「性別歧視」，批評他在公開辯論中叫女性閉嘴，展現明顯的「大男人主義」。克勞強調西班牙女性不會因此噤聲，桑傑士也趁勢呼籲女性選民用選票阻止保守勢力崛起；右傾媒體則反批桑傑士刻意曲解原意，藉機操弄輿論與選情。

不論如何，「安靜」（Calladita）已成為西班牙大選前夕最具話題性的關鍵字，也演變成勝券在握的費霍在選戰最後關頭的公關危機。這場風波是否會衝擊最終選情，今天投票結果便見分曉。