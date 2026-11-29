紐約時報報導，以色列總理內唐亞胡28日向主要政敵、前參謀總長艾森科特提出總理輪替協議，表示願意讓艾森科特在雙方共同籌組的聯合政府中率先出任總理。政治分析人士指出，隨著艾森科特陸續與其他政黨達成組閣協議，內唐亞胡面臨失去政權的壓力日益升高，此番讓步是他為避免被拉下台，在最後關頭做出的努力。

路透報導，艾森科特28日發表聲明回應，政黨談判團隊數周來一直試圖與內唐亞胡所屬的聯合黨（Likud）展開「真正、誠懇且迅速的談判」，卻遭到拒絕及迴避。他邀請內唐亞胡就核心施政方針及政策議題展開認真談判。雙方預計29日上午在特拉維夫北郊會面，這將是10月大選以來兩人首場已知的正式會晤。

以色列10月國會大選未有任何陣營取得過半席次。在總共120席的國會中，內唐亞胡所屬聯盟拿下53席，支持艾森科特的陣營取得48席，阿拉伯政黨則受惠於阿拉伯裔選民投票率大幅攀升，合計取得19席。

艾森科特的組閣最後期限為12月6日，必要時可向總統赫佐格申請延長最多2周。然而，無論是與被許多猶太裔以色列人視為不夠支持猶太復國主義的阿拉伯政黨合作，或是與許多自身選民反感的極端正統派猶太政黨結盟，艾森科特都面臨政治阻力。

內唐亞胡28日晚間發表聲明，提出由兩人輪流擔任總理的方案，艾森科特將率先出任總理，內唐亞胡則在任期初期擔任輪替總理。他聲稱，此舉是為避免阿拉伯政黨參與籌組「災難政府」，否則「敵對勢力將不費一槍一彈，從內部掌控國家」。

艾森科特若與內唐亞胡所屬的右翼聯合黨共同組閣，可望在國會取得穩定多數，卻也將違背終結內唐亞胡執政的競選承諾。此外，2020年前參謀總長甘茨（Benny Gantz）也曾與內唐亞胡達成總理輪替協議，但內唐亞胡在甘茨接任總理前便解散國會。

內唐亞胡的提議迅速造成反對陣營分裂。以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）呼籲艾森科特與內唐亞胡展開談判，另一名前總理拉皮德（Yair Lapid）則痛批這是「慣犯騙子明目張膽的騙局」。

艾森科特過去一周已與左翼民主黨及右翼政黨「以色列是我們的家園黨」（Israel Our Home）敲定組閣協議，目前一大難關是如何在不失去右翼盟友支持的情況下爭取阿拉伯政黨支持。他要求阿拉伯政黨正式將哈瑪斯認定為恐怖組織，作為加入執政聯盟的條件。

以色列最大阿拉伯政黨黨魁阿巴斯（Mansour Abbas）28日晚間表示，該黨已連署支持一項將哈瑪斯界定為恐怖組織的法案，但尚不清楚此舉能否滿足艾森科特的要求。