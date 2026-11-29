英國政府就業暨養老金事務部今天表示，遭到網路攻擊後，已暫停部分線上服務。這個負責管理英國3300億英鎊社會福利體系的部門，成為近期歐美接連傳出資安事件的最新案例。

綜合路透社和英國「金融時報」（Financial Times）報導，就業暨養老金事務部（Department for Work and Pensions）發言人表示，專家正調查這起網路攻擊事件，福利金與退休金仍將正常發放；不過，截至今天下午5時，部分線上服務仍未恢復。

就業暨養老金事務部在聲明中指出：「我們正與國家網路安全中心及政府網路協調中心合作，釐清這起企圖未經授權存取我們系統事件的原因。」

● 歐美接連傳出資安事件 老舊數位系統受考驗

英國部分福利線上服務中斷之際，美國財政部、美國中央情報局（CIA）及國際足球總會（FIFA）等機構本週也接連傳出資安事件。過去一個月來，歐美接連發生多起受到矚目的網路攻擊及網路中斷事件，暴露老舊數位基礎設施的弱點，也引發外界對其安全性的疑慮。

日前，美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）傳出系統遭未經授權存取的情況。

本週，駭客也入侵國際足球總會，竊取「個人及業務資訊」。紐約時報（The New York Times）則報導，CIA與美國國家情報總監辦公室（Office of the Directorof National Intelligence）部分非機密資訊外洩。

近年來，英國企業與公部門機構也日益頻繁遭到猛烈網攻，受害者包括大英圖書館（British Library）、一家血液檢驗服務機構、倫敦交通局（Transport forLondon）、馬莎百貨（Marks & Spencer），以及捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）。

● AI助長網攻能力 數位基礎設施未來一年承壓

隸屬英國政府通訊總部（GCHQ）的國家網路安全中心（National Cyber Security Centre）本月稍早即警告，英國應做好準備，因應未來兩年內國家關鍵基礎設施可能遭到利用人工智慧（AI）發動的網路攻擊。在此之前，歐洲各地超市接連遭駭客攻擊，也凸顯出資訊科技系統的脆弱性。

AI模型找出軟體漏洞的速度已遠快於人類，促使攻擊與防禦雙方展開資安軍備競賽，各機構也力求搶先找出並修補漏洞。

與此同時，AI模型解決複雜數學問題的能力快速進步，也讓電腦科學家擔心，這項技術未來可能透過逆向工程，推導出支撐網路安全的運算機制。

資安公司Sophos資深總監皮林（Rafe Pilling）表示：「看到這類事件接二連三發生，難免讓人對事發原因感到不安，也會懷疑支撐日常生活的系統，究竟有多大的韌性。」

他補充說：「網路威脅不只是變得更精密，攻擊速度也更快、發動攻擊的門檻更低，投入其中的人也更多。」

不過，目前尚不清楚近期每起事件是否都是網路攻擊所致。微軟（Microsoft）與美國聯邦航空總署（FAA）本月發生的網路中斷，分別導致使用者無法存取電子郵件，以及數千架次航班停飛，原因都是這些機構進行軟體修補作業。

然而，各機構積極更新系統，背後反映的是外界日益擔心網路犯罪分子與受國家支持的團體，正利用AI工具大幅提升網路攻擊能力。

目前幾乎沒有證據顯示，一般駭客正利用AI攻擊複雜漏洞。資安研究人員表示，AI工具目前最常見的用途，仍是擴大網路釣魚攻勢，誘騙民眾交出登入憑證。

不過，專家都預期，駭客入侵手法將更加精密，網路攻擊的數量與頻率也會持續攀升。

皮林補充說：「未來一年，我們所有人賴以生活的數位基礎設施，很可能面臨更大壓力。」