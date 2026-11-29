以色列看守總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天提議，與主要對手艾森科特（Gadi Eisenkot）輪流出任總理，並由艾森科特先任。艾森科特預料將於數天內宣布組成新政府。

法新社和路透社報導，內唐亞胡在社群媒體發文提議籌組團結政府。他說：「身為領導人，我的責任要求我放下一切…並同意由艾森科特先出任總理，而我將在任期初期擔任輪替總理。」

艾森科特正獲得潛在合作夥伴支持，這些支持可能使他取得執政所需的多數席次，或有機會組成聯合政府。內唐亞胡此時提出這項提議，凸顯這位以色列任期最長的領導人正承受壓力。

10月27日大選未能產生明確結果，艾森科特與內唐亞胡都未取得明確的執政優勢，以色列總統隨後指定艾森科特嘗試籌組政府。

內唐亞胡提出這項提議的前一天，艾森科特甫矢言將在12月6日的法定期限前宣布組成以色列下屆政府，不會動用延長14天的選項。

艾森科特預料將與反內唐亞胡的政黨組成聯合政府，但他所屬的中間派正直黨（Yashar）也持續與內唐亞胡領導的右翼聯合黨（Likud）協商。

艾森科特昨天指控聯合黨拖延組閣談判，企圖促成重新選舉。他說，聯合黨不願妥協，兩週來也未提出任何具體方案。

內唐亞胡的多名政敵對他提出的輪流出任總理方案嗤之以鼻。

以阿拉伯人為主的「聯合名單」（Joint List）預料將支持艾森科特領導的政府，但不會入閣。聯合名單領袖賈巴林（Youssef Jabareen）寫道：「民主多數已經做出決定：這個雙手染血、怠忽職守的政府必須下台。現在是實現全體民眾共同意願的時候了，無論猶太人或阿拉伯人，都應在即將到來的這一週讓內唐亞胡下台。」

中間派「團結黨」（Beyachad）共同主席、前總理拉皮德（Yair Lapid）寫道：「內唐亞胡的提議，不過是一個詐騙慣犯又一次顯而易見的騙局。他欺騙過每一位合作夥伴，也違反過每一項協議。」

艾森科特的正直黨迄今已與偏左派的民主黨（Democrats）及右翼的以色列家園黨（IsraelBeiteinu）達成聯合執政協議。

這些政黨合計擁有36席，距離在以色列120席國會取得過半所需的61席，仍有很大差距。