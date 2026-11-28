至2029年實現每年3000萬噸的過境貨物運輸量——這是哈薩克、亞塞拜然和喬治亞為中間走廊設定的目標。這條線路經由中亞、裏海和南高加索地區，將中國與歐洲連接起來。旨在成為西伯利亞運輸路線之外的一條運力強大的替代路線。

為此，沿線國家計劃擴大基礎設施建設、簡化海關手續，並加強合作。自俄烏戰爭爆發以來，中間走廊已不再只是一個交通運輸項目。它代表了一種重塑經濟依賴關係、拓展地緣政治迴旋空間的嘗試。

一條通道背後的地緣政治考量

中間走廊是一項政治決策。德國外交政策協會（DGAP）東歐、俄羅斯和中亞秩序與治理中心主任施特凡·邁斯特（Stefan Meister）認為，這一舉措是對俄羅斯發動侵烏戰爭的回應。

他在接受德國之聲採訪時表示：「這是一項地緣政治安全決策。歸根結底，是為了擺脫對俄羅斯的依賴，尋求並開發替代貿易路線，並利用替代資源」

邁斯特解釋說，這條路線旨在減少依賴，讓中歐之間的國家擁有更大的自主空間，以塑造自身的經濟關係。

俄羅斯長期以來一直是這一地區的主導力量，但其影響力正因戰爭而減弱。邁斯特將這一變化稱為「中亞和南高加索地區的秩序重構」。他指出，該地區國家並非大國博弈中的被動舞台。它們正在自主投資新的基礎設施，並減少對莫斯科的依賴。

不過，東歐與國際研究中心（ZOiS）的中亞問題專家貝阿特·埃施門特（Beate Eschment）提醒，不應將這一發展完全視為烏克蘭戰爭的結果。

她說：「哈薩克一直奉行『多方位外交政策』。」這意味著該國一直努力與盡可能多的國家建立夥伴關係。

她在接受德國之聲採訪時表示，該地區國家希望實現多元化並非新鮮事，真正發生變化的是其他國家對中亞的興趣日益濃厚。「並不是中亞國家突然改變了自己的立場。」俄烏戰爭只是讓各方更加意識到這一戰略的重要性。

在自主與依賴之間尋求平衡

對哈薩克而言，這種戰略平衡尤為微妙。作為該地區面積最大的國家，它在經濟和地理上都與俄羅斯緊密相連。

埃施門特說：「如果哈薩克突然與俄羅斯劃清界限，或者對俄羅斯採取強硬政策，無異於地緣政治上的自殺行為。」哈薩克在展現自主性的同時，也極力避免激怒莫斯科。

與此同時，中國的重要性在不斷上升。埃施門特提到，習近平曾承諾保護哈薩克，如果俄羅斯展現擴張野心。這一承諾大幅緩解了哈薩克的擔憂。25年前，俄羅斯、中國和中亞國家共同建立了一個聯盟：上海合作組織。

不過，邁斯特也注意到，各國越來越懷疑俄羅斯能否繼續作為可靠夥伴。對亞美尼亞、烏茲別克和哈薩克等國而言，依賴莫斯科正變得越來越難以為繼。俄羅斯在經濟上日漸衰落，也越來越被視為侵略者。

「我認為，莫斯科無法阻止這種認知的形成。」

但中亞各國並未形成統一戰略。雖然都希望擴大區域交通網路，但也在爭奪投資和貿易流量。

埃施門特指出，儘管各國對「一個共同區域」的認知在增強，但要讓中間走廊真正發揮作用，各國必須加強合作。但各自利益依然存在，這一點與歐盟類似。

「歐洲總是反應太慢，行動太遲」

對歐盟而言，中間走廊為深化與中亞國家的關係、實現貿易路線多元化提供了機會。該地區的吸引力並不侷限於原材料供應。

埃施門特強調，哈薩克擁有鈾和鋰資源，但其重要性不及石油和天然氣等大宗商品。烏茲別克則有大量勞動力。此外，中亞還意味著消費市場。中亞五國有8300萬名27至32歲之間年輕消費者。

中國早已在經濟上深度參與中亞事務，尤其在技術領域。邁斯特認為，這使歐洲處於競爭劣勢：「歐洲總是反應太慢，行動太遲。」

在邁斯特看來，歐盟不會成為該地區的核心力量，而只是多個參與方之一。

中間走廊也不應只承擔向歐洲運輸原材料的功能。反向貿易同樣重要。

邁斯特希望歐洲投資者能夠利用新通道，加大在哈薩克和烏茲別克的投資力度。

如果歐盟不迅速加大投資，除了中俄，阿拉伯國家、日韓也可能在該地區擴大影響力。

「中間走廊」並非萬能方案

中間走廊能否能達到預期目標，取決於地緣政治利益之外的更多因素。

邁斯特表示：「圍繞中間走廊出現了某種『過度炒作』」從地理和經濟角度看，途經俄羅斯的北部走廊成本更低；海運則能夠以更低成本運輸更大規模貨物。因此，中亞鐵路貨運「始終只是多種運輸選擇之一」。

埃施門特認為，僅從中亞內部來看，這條路線目前並不存在明顯的安全風險。雖然沿線國家都是威權政體，但政治穩定性暫未構成直接風險。

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