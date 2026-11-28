韓國情報機構週六（11月28日）表示，在有媒體報導北韓領導人金正恩可能訪華後，該機構正在關注有關此事的「各種動向」。

中國是北韓最大的貿易夥伴，也是平壤在外交、經濟和政治上至關重要的支持來源，儘管兩國關係並不總是一帆風順。

金正恩10月曾對中國邊境城市丹東進行了一次事先沒有宣佈的「一日遊」訪問。他經由連接中朝兩國的新鴨綠江大橋過境，這座橋被普遍視為兩國經濟關係日益密切的象徵。

韓媒報導丹東發布「緊急命令」

韓國廣播公司（KBS）援引一名不具名的外交消息人士報導，中國國家主席習近平本月早些時候與韓國總統李在明舉行峰會時，曾告訴對方金正恩可能訪華。

KBS還援引一名不具名的政府消息人士報導，中國邊境城市丹東已發布「緊急命令」，與金正恩10月訪問前的安排相似。

被問及這一報導時，韓國情報機構週六對法新社表示，正在「密切關注各種動向」。

韓國總統府表示，習近平沒有提到KBS報導所說的內容，並說政府「正在密切關注朝中關係的發展」。

金正恩何為一再無視川普會晤提議？

儘管長期受到聯合國制裁，北韓已把擁有核武器國家的地位寫入法律，北韓政權也一再宣稱，其核武庫是永久的、不可逆轉的。

金正恩一再無視美國總統川普提出的會談建議。川普曾表示，會面與否「取決於」中國的習近平。

專家說，平壤實際上是把美國承認其擁核國家地位作為會談的前提條件。他們說，這種讓步將給韓國的重要盟友美國帶來復雜的外交和安全挑戰。

專家說，訪華可能讓金正恩有機會與習近平討論近期中美會談，以及有俄羅斯參加的三方峰會的結果。俄羅斯是平壤的另一個重要盟友。

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