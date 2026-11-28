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古巴西部外海貨輪沉沒 造成1死3失蹤
哈瓦那當局指出，一艘懸掛巴拿馬國旗、載有208個貨櫃的貨輪26日清晨在古巴西部外海沉沒，導致1名船員喪命、3人失蹤，救難人員正於當地海域搜索。
路透社報導，古巴當局26日晚間發官方聲明說，哈立瑪號（Halima）在阿特米薩省（Artemisa）卡巴納斯灣（Cabanas Bay）北方約5公里處沉沒，船上有16位埃及與印尼籍船員，原本13人獲救，但其中1人後來死亡。
相關當局表示，針對其餘3名船員的搜救行動仍持續進行中，政府已經成立委員會調查沉船原因，也正跟船東協調救援工作。
倫敦證券交易所集團（LSEG）金融數據分析平台Workspace資料顯示，哈立瑪號是一艘載重噸位為5276噸的一般貨船。
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