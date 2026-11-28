泰國總理阿努廷今天前往越南河內，出席「中南半島經濟合作策略組織（ACMECS）」第11屆峰會，泰國將接替緬甸，擔任2027至2028年輪值主席國，泰方將推動成員國貿易與投資合作，並加強處理跨境河川污染及網路詐騙等問題。

泰國總理府今天發布新聞稿，總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）上午抵達河內，下午出席峰會並發表演說，說明泰國推動區域合作、促進互聯互通及次區域永續發展的願景與方向，隨後舉行輪值主席國交接儀式。

中南半島經濟合作策略組織由泰國於2003年倡議成立，成員包括泰國、柬埔寨、寮國、緬甸及越南。

民族報（The Nation）報導，泰國接任主席國後，將以擴大5國貿易與投資為主要目標，推動簡化海關程序、擴大數位金融應用及改善交通連結，促進區域商品與人員流通。

另外，跨境河川污染也是泰國關注的議題。泰方已將湄公河、郭河（Kok River）、賽河（Sai River）及魯阿克河（Ruak River）污染列為重要問題，並已與緬甸同意制定為期3年的郭河及賽河治理計畫，預計今年12月至2027年1月間在12個地點展開聯合水質採樣。

此外，泰國希望加強成員國合作，打擊跨境網路詐騙集團。泰國計劃透過「瀾滄江—湄公河合作」會議，與中國共同處理河川污染及跨國犯罪問題，延續先前在聯合國、東協（ASEAN）及亞太經濟合作會議（APEC）等場合提出的議題。

根據泰國公視（Thai PBS）報導，阿努廷29日預計分別與緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）及越南國家主席蘇林（To Lam）舉行雙邊會談，交換共同關切議題的意見，並推動雙邊合作。