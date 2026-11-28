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俄羅斯稱一夜擊落1246架烏克蘭無人機 巴士遇襲釀9傷
俄羅斯國防部今天表示，俄國防空部隊夜間擊落1246架烏克蘭無人機。布揚斯克州官員則稱，州內有一輛巴士遭無人機攻擊，造成9人受傷。
路透社報導，俄國首都莫斯科（Moscow）的市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在通訊軟體Telegram表示，夜間有超過400架無人機飛向莫斯科，其中123架在莫斯科附近遭擊落。
布揚斯克州（Bryansk）州長表示，一架烏克蘭無人機攻擊克利莫沃村（Klimovo）一輛巴士，造成9人受傷。
薩馬拉州（Samara）州長表示，烏克蘭夜間再度企圖攻擊工業設施，未造成人員傷亡。
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