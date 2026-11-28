加拿大最高法院今天裁定，魁北克省一項禁止多名公職人員在執勤時佩戴宗教標誌的法律大部分有效，為這起考驗加拿大憲法的指標性案件畫下句點。

法新社報導，最高法院維持這項備受爭議的法律，僅設下一項例外，裁定省議員應獲准在省議會內佩戴宗教標誌。

首席大法官華格納（Richard Wagner）在判決書中寫道，這項名為「第21號法案」（Bill 21）的法律，「植根於魁北克省在自由民主社會中確保國家政教分離（secularism）的合法且歷史性的承諾」。

魁北克這起案件也是一項重大考驗，測試各省援引所謂「但書條款」（notwithstanding clause）時，在牴觸聯邦憲法規定方面究竟能走多遠。

這項條款是加拿大法律體系中的一項特殊設計，實質上允許省政府通過可能違反加拿大憲法「權利與自由憲章」（Charter of Rights and Freedoms）的法律。

以法語為主要語言的魁北克省，當初在通過這項世俗主義法案時便先發制人地援引「但書條款」，預期這項法案將面臨保障宗教與言論自由的憲法條文挑戰。

由保守派執政的省分也曾援引這項條款，為涉及跨性別青少年的立法辯護。

反對魁北克這項法案的人士隨即譴責最高法院的裁決，稱這引發外界對加拿大聯邦體制下基本權利神聖性的質疑。