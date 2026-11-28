哥斯大黎加拒絕聯合國負責以色列占領巴勒斯坦領土事務的特別報告員入境，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此提出批評，並敦促有關當局重新考慮此決定。

路透社報導，哥斯大黎加此舉讓這個中美洲小國在安全與外交政策上日益向華府和以色列靠攏的情況受到關注。

艾班尼斯（Francesca Albanese）在服務哥斯大黎加首都聖荷西（San Jose）的胡安聖瑪麗亞國際機場（Juan Santamaria International Airport）遭攔下後，圖克（Volker Turk）表示，他對哥斯大黎加禁止艾班尼斯入境的決定「深感關切」，並敦促有關當局重新考慮。

義大利籍的艾班尼斯此行前往哥斯大黎加，是為了接受國立哥斯大黎加大學（University of Costa Rica）頒發的榮譽博士學位。聯合國特別報告員是由聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）任命的獨立專家，負責調查與報告特定國家的人權侵犯情況。

聯合國人權辦公室在社群平台X上表示，艾班尼斯是基於「所謂的國家安全理由」遭拒絕入境。哥斯大黎加移民局指出，他們在接獲警示後採取行動，這項決定符合國家安全措施。

今天晚間，哥斯大黎加有關當局允許艾班尼斯轉往機場附近一家飯店過夜，她將於明天前往墨西哥。

哥斯大黎加在總統費南德茲（Laura Fernandez）領導下，深化與美國在安全方面的合作，並拉近與以色列的關係。對這個長期以支持多邊機構著稱的國家而言，這是一個顯著的轉變。

艾班尼斯表示，她希望哥斯大黎加能撤銷這項決定，並駁斥她所稱試圖將她與恐怖主義掛鉤的做法。艾班尼斯曾因美國針對國際刑事法院（InternationalCriminal Court）的相關措施遭到制裁。

艾班尼斯在機場登機門接受記者希哈布艾爾丁（Ahmed Shihab-Eldin）錄影視訊訪問時表示，當局拿走她的護照，並提供一間拘留室供她睡覺，但拘留室氣味難聞到讓她幾乎作嘔。

她說：「我差點被強迫登上遣返巴黎的班機。我說不，我反對這麼做…他們還威脅要強行把我押上飛機。」

艾班尼斯已成為國際間批評以色列在加薩行徑最直言不諱的人士之一，也因此經常成為親以色列官員與政府抨擊的對象。以色列駐聯合國大使達諾（DannyDanon）則在社群平台X上發文，對哥斯大黎加的決定表示讚賞。