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法極左派領袖梅蘭雄訪柏林 籲徹底重整法德關係
法國極左派總統候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）今天呼籲「全面重整」與柏林當局的關係，並對德國在歐洲聯盟（EU）的經濟主導地位及國防支出紀錄提出尖銳批評。
法新社報導，目前在4月總統大選民調居第2位的「不屈法國」（France Unbowed）黨魁梅蘭雄在訪問柏林期間告訴法國LCI電視台，他認為「法德關係有必要徹底重整」。
現年75歲的梅蘭雄在柏林出席他最新著作德文版發表會前表示：「我反對德國政府主導歐洲聯盟的自由主義（經濟）政策。」
梅蘭雄的經濟政見包括提議註銷歐洲央行（ECB）持有的法國國債，這與德國向來主張嚴控預算、低度舉債的傳統原則大相逕庭。
目前最被看好能在第2輪決選對決極右派老將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的梅蘭雄，也猛烈抨擊德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）致力將德軍打造成「歐洲最強大常規軍隊」的承諾。
梅蘭雄今天說：「我們有責任問一句：這場仗要跟誰打？」他警告，隨著德國軍力日益壯大而成為他國「目標」，巴黎當局恐被捲入不必要的衝突。
梅蘭雄的競爭對手曾指控他向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）靠攏，而在俄烏戰爭持續之際，「不屈法國」退出北大西洋公約組織（NATO）的承諾，更令法國許多盟友深感憂慮。
這位極左派政黨領袖對德國在俄烏衝突中的立場多所批評，指責梅爾茨政府好戰挑釁。
他說：「他們需要收斂一點，因為一味互相較勁不會有任何結果。」
在這場新書發表會上，俄烏衝突並未被直接提及，但梅蘭雄表示，一旦他在大選中勝出，將「立即」與中國展開對話。
梅蘭雄稍早斷然否認外界對他「仇德」的指控，並自稱是「某種程度上的馬克思（Karl Marx）信徒」以及貝多芬（Beethoven）的樂迷。
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