西班牙將於11月29日進行提前改選，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的左翼社會勞工黨政府敗選機率不低，很可能出現極右翼勢力在西班牙當代民主時期首度執政的景況。

在法國與波蘭明年也即將舉行大選之際，西班牙大選成為檢驗歐洲的重要觀察指標，尤其當前傳統歐洲大國國內普遍因不耐俄烏戰爭不見盡頭，連帶降低民眾對援烏的支持度。

● 右翼領先 可能迎來佛朗哥時代後首見極右翼組閣

CNBC新聞網報導，根據「國家報」（El Pais）公布的最終民調平均值，中間偏右的人民黨（PP）目前居於領先，並可能與極右派民聲黨（Vox）聯手取得過半席次。若由人民黨組閣，西班牙對美、中及北約的政策取向可能轉變。

國家報24日發布最終民調平均值顯示，人民黨以31.4%的支持度領先，桑傑士領導的社會勞工黨（PSOE）以29.1%居次，民聲黨則為17.9%。多項席次預測顯示，人民黨與民聲黨合計能在眾議院350席中輕易跨過176席過半門檻。

若民聲黨這次能成功入閣，將成為西班牙自獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）1975年逝世、結束40年統治並重返民主體制以來，再次進入中央政府的極右翼政黨。

另據西班牙人報（El Espanol）11月23日公布的選前最終民調，高達66%受訪者對桑傑士執政表現打出「不及格」，給予肯定者僅29.5%。桑傑士政府近期接連因休達（Ceuta）移民危機處理不當、今年兩起致命火車相撞事故，以及涉及總理親信的貪腐醜聞而備受抨擊。

● 現任總理對外與川普不睦 對內難敵高物價民怨

儘管西班牙經濟第3季年增2.7%，是歐元區1.3%增幅的兩倍，但這次大選仍主要聚焦住房與生活成本危機。截至今年10月的過去12個月時間，西班牙通膨飆至4.9%，高於歐元區的4%；雖然今天公布的11月初步估計顯示，通膨率已降至4.1%，但仍遠高於西班牙今年初的2.3%。

根據歐盟統計局（Eurostat）資料，截至2026年第2季，西班牙房屋購買價格在過去10年間翻倍；歐盟執委會表示，2025年房價漲幅幾乎是家庭收入增幅的3倍。今年9月，馬德里一名87歲老婦在遭遇迫遷兩週後不幸離世，更激起全國大規模示威潮。

桑傑士原本提出兩項意在擴大住房保障的法令，內容包括限制租金漲幅、阻止特定迫遷行為及限制租約自動續簽，但在國會遭否決後，他隨即宣布提前大選。國會後來雖通過其中一項法令的修正版，在部分情況下限制漲租與迫遷，但政治風暴已然成形。

在國際事務上，桑傑士在北約軍費支出、加薩戰爭及拒讓美軍使用位於西班牙的基地攻擊伊朗等議題上與川普針鋒相對，川普甚至揚言切斷與西班牙「所有貿易」。

● 西班牙若變天不會疑歐 但恐先收緊移民

POLITICO政治新聞分析，若西班牙在經歷桑傑士的左翼政府8年執政後迎來「右轉」，雖不至於變成歐盟所擔心的疑歐派（euroskeptic），但勢必在移民、經貿乃至對外政策上有顯著變化。

移民是桑傑士時期政策最有可能被徹底推翻的領域。人民黨與民聲黨雙雙強烈抨擊現任政府大規模讓無證移民合法化的作法，人民黨更主張立法禁止這類措施。

自2023年上屆大選以來，移民已躍升為西班牙民眾最關切的第二大議題，僅次於住房。近期數萬以年輕男性為主的摩洛哥移民湧入西班牙飛地休達（Ceuta）所引發的危機，更使兩黨措辭趨於強硬。

● 鬆綁限制、迎資料中心拚AI

貿易方面，若人民黨與民聲黨聯合政府試圖限制其認為衝擊本土市場的農產品進口，西班牙恐與歐盟爆發貿易摩擦。民聲黨過去便曾要求暫停與摩洛哥的農產品貿易協定，指控摩洛哥生產商造成「不公平競爭」。

科技方面，桑傑士與科技巨頭寡頭間關係緊張，然而一旦人民黨與民聲黨上台，西班牙對大型科技公司的敵視態度將畫下句點。民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）已與公開相挺的富豪馬斯克（Elon Musk）會過面。

資料中心可能迎來劇烈政策轉向。桑傑士政府先前剛推動通過一項法令，對資料中心的能源消耗與數據主權條件設下限制。人民黨黨魁費霍（Alberto NunezFeijoo）陣營已承諾，一旦執政將立即廢除該法，為擴張人工智慧（AI）所需的資料中心產業掃清障礙。

● 右翼親美 可能調整與北京關係

在桑傑士執政期間，西班牙成為歐盟內部最積極與北京建立緊密關係的國家之一。而費霍則承諾，若歐盟層級達成對北京採取更強硬立場的共識，他會遵守。

此外，費霍一些外交政策心腹均為堅定的大西洋主義者（Atlanticists），只要符合華府步調，可能會引導新政府採取較強硬對中國路線。整體而言，若新政府為人民黨領導的內閣，會使西班牙與華府走得更近。

但要徹底對中強硬並非易事，因為中國在西班牙規模最大的幾項投資案，恰好都座落在人民黨執政的地方，包括加利西亞（Galicia）、安達盧西亞（Andalusia）與瓦倫西亞（Valencia），一旦掀波勢必衝擊在地經濟。