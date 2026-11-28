西班牙本週末將舉行國會大選，外界預料右派與極右派勢力可望勝出；屬於社會勞工黨（PSOE）的總理桑傑士，今天在選前最後造勢敦促踴躍投票，不要讓西班牙走上「回頭路」。

法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）今天籲請選民不要讓西班牙走上「回頭路」，不過外界預料保守派與極右勢力將在選舉勝出。這場投票的結果備受關注，因為歐洲將在未來12個月進行多項選舉，歐盟內部的權力平衡可能重塑。

桑傑士近年是全球矚目的左派領袖，但國內評價兩極，也讓他長達8年的執政地位岌岌可危。民調顯示他落後於右派的「人民黨」（Popular Party），人民黨看好再次於國會贏得最多席次。

人民黨想要組閣，可能得仰賴反移民的極右派「民聲黨」（Vox）；民聲黨是西班牙第3大政治勢力，本屆席次可望翻倍，目前也已與人民黨在多個地區聯合執政。

桑傑士在馬德里選前造勢中警告，若由人民黨與民聲黨組成政府，多年的社會進步將會逆轉，公共服務也將大幅縮減。

西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）發表演說後，桑傑士表示：「這場選舉關乎西班牙邁向前行，而非讓國家走回頭路。」

身穿印有「人民的力量」標語的桑傑士，呼籲選民踴躍投票，高喊「進步派過半，近在咫尺」。

在2023年大選贏得最多席次，但未能成功組閣的人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo），駁斥桑傑士打出的「恐懼牌」。

他在南部城市塞維亞（Seville）壓軸活動告訴支持者：「當一個政府只能散布恐懼，代表已黔驢技窮。」

費霍曾在加利西亞（Galicia）主政13年，他表示「執政就是管理，我畢生都在為這一刻準備。」

民聲黨黨魁阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）在東部瓦倫西亞（Valencia）舉行最後造勢，他告訴支持者不要「出於恐懼而投票，要懷抱勇氣投票」。

馬德里大學（Complutense University）政治學家羅曼（Paloma Roman）表示，競選最後幾小時對桑傑士而言將是決定性關鍵，必須藉此催出傾左的觀望選民。

近期部分民調顯示，社會勞工黨與人民黨之間的差距正在縮小，外界也不排除有「不死鳥」之稱的桑傑士，再次上演絕地大反攻。

羅曼表示，明天投票率將「非常高，也許達到78%」，但左派得票是否足以成長到超越右派，目前未知。

桑傑士一向自豪於他在國際舞台的表現，尤其直言不諱地捍衛移民政策、與美國總統川普交鋒，以及猛烈擊以色列。

他也試圖藉著民眾對住房危機的憤怒爭取支持，並於本月稍早通過保護租屋族的措施。

右派10月在國會否決緊急住房法令，促使桑傑士將原定2027年舉行的國會大選提前。

生活成本是選民另一項主要關切，根據今天公布的官方數據，西班牙11月通貨膨脹率達4.1%。

民聲黨將競選主軸聚焦於移民問題；自今年7月數萬移民從摩洛哥湧入西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）後，移民便成為主導議題。

近幾週來，移民船數量激增，加納利群島（CanaryIslands）承受極大壓力，特別是耶羅島（El Hierro）外海船上發現8至10名遺體，再度引發外界對桑傑士移民政策的批評。