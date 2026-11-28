澳洲維多利亞州（Victoria）選舉今天展開投票，民調顯示保守派陣營可望拿下勝選，可能使總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）所屬的工黨（Labor）遭遇重挫。

法新社報導，維多利亞州是澳洲第2大城墨爾本的所在地，素有「花園之州」（The Garden State）的美譽，過去12年來一直由中間偏左的工黨執政。

然而，本週的民調預測，工黨將被維多利亞州自由黨（Liberal Party）領袖威爾森（Jess Wilson）給拉下台。36歲的威爾森首度擔任州議員，她已矢言要為債台高築的維多利亞州恢復財政紀律。

新聞民意測驗所（Newspoll）26日公布的民調顯示，保守派的自由黨/國家黨聯盟（Liberal-Nationalcoalition）將以壓倒性優勢勝選。

如果威爾森擊敗工黨現任州長卡洛爾（BenCarroll），她將成為維多利亞州首位自由黨籍女性州長。財經日報「金融評論報」（Financial Review）曾稱這個職位為「澳洲最難做的工作」。

威爾森已承諾推出規模200億澳幣（約新台幣4518億元）的措施，以降低居全澳之冠的州政府債務，其中包括將污水處理系統民營化的爭議計畫。

威爾森已表示，她不認為自己已穩操勝券。她接受「第七頻道」（Channel 7）採訪時說：「我知道有很多民調，也有很多頭條標題，但這場選舉會比大家想像的還要膠著。」

維多利亞州被視為選情風向球，如果工黨在維多利亞州敗選，可能讓第2任期已過半的總理艾班尼斯承受更大壓力。

由於民眾對生活成本上漲普遍感到不滿，艾班尼的支持率已跌至歷史新低。

澳洲中央銀行本月被迫再度升息，將利率調升至18年來新高，理由是中東戰爭持續延燒，以及通膨壓力持續存在。