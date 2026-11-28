烏克蘭國家支持的國防科技中心Brave1今天向法新社表示，烏克蘭首次使用雷射武器擊落一架俄羅斯噴射動力無人機。

本週稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的顧問貝斯克列斯特諾夫（SerhiyBeskrestnov）公布一段影片，畫面顯示一個目標在火球中墜落。他表示，俄羅斯「天竺葵」（Geran）噴射無人機首度遭雷射系統擊落。

Brave1指出，「近期網路上出現一段影片，顯示烏克蘭雷射系統在實戰中攔截敵方的噴射動力無人機」，稱這款武器由獲得Brave1補助的研發者開發，並由一支私人防空團隊操作。

不過，Brave1提醒，「首次成功攔截並不代表這項技術已準備好大規模部署」。

Brave1指出，「雷射防空仍屬於實驗性技術」，表示烏克蘭目前至少有7個團隊正在研發雷射武器。

澤倫斯基的顧問貝斯克列斯特諾夫說，這套名為「閃光」（Blysk）的系統由Carmine Sky公司研發，在這次攔截行動期間負責保護關鍵基礎設施。

俄烏戰爭期間，烏克蘭幾乎每天都面臨俄羅斯無人機與飛彈的攻擊。

近幾個月來，莫斯科愈來愈頻繁地部署噴射動力無人機。這類無人機速度更快，也比早期型號更難以擊落。

根據Brave1，雷射武器自1970年代起投入研發，目前僅少數國家具備實際運用能力。使用這項技術在戰鬥中成功擊落空中目標至今仍相當罕見。