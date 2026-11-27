對於烏克蘭廿二日以無人艇攻擊利比亞班加西港及其近海的三艘俄羅斯船艦，其中一艘俄軍護衛艦「水星號」被擊沉，烏克蘭外長西比哈廿六日在社媒Ｘ發文聲稱，烏方無意將俄國對烏克蘭發動的戰爭，擴大至利比亞或任何其他國家。

利比亞自強人格達費二○一一年被北約支持的反抗行動推翻和槍殺後，即陷入內戰割據。一方是聯合國承認的全國團結政府（ＧＮＵ），首府在的黎波里，控制利比亞西部；一方是控制利比亞東部與南部、由將領哈夫塔領導的國民軍（ＬＮＡ）支持，且長期和莫斯科關係密切的政府，總理為哈瑪德，首府在班加西。

西比哈在上述發文說，他已向（控制）利比亞（東、南部當局的）代理外長巴奧爾強調，烏克蘭從未採取任何針對利比亞或其人民的行動；對這次行動造成非預期的後果感到遺憾，並向利比亞人民致上慰問。

除了克里姆林宮廿六日表示，烏克蘭企圖將這場戰爭擴大至地中海及波羅的海，義大利總理梅洛尼同日也強調，這場戰爭絕不能、也不可以擴大至地中海；「我們在這點上必須非常明確，就像這幾天我們對烏克蘭友人傳達的」。

義大利副總理薩爾維尼矢言自明年初起，就反對進一步援烏。他所屬的「聯盟黨」廿五日聲明，在沒先與多年來提供烏克蘭經軍支持的西方夥伴協商下，尤其沒和在利比亞擁有重大戰略利益的義大利商量下，就在別的主權國家領土上採取軍事行動，令人無法接受。

美國總統川普廿六日則在自創社媒真實社群寫道，「我在中國與俄國總統普亭會談時，花很多時間談一件事，就是我希望，普亭總統停止對歐洲領土的一切軍事侵略，希望俄烏能達成協議，而且迅速達成；我的確相信，這種可能性很大」。

另外，烏克蘭國防部情報總局（ＧＵＲ）廿六日在聲明指稱，由於俄羅斯副外交部長魯登科說，克里姆林宮將協助緩和兩韓緊張，北韓（簡稱朝）外長崔善姬十月宣布，朝俄暫停（軍事）合作。該聲明還指稱，這是北韓領袖金正恩直接做出的決定。

不過，北韓官媒朝中社廿七日報導，俄國代表團最近為出席朝俄政府間經貿與科技合作委員會第十三次會議而訪朝。韓聯社報導說，俄朝合作似乎正擴大至經濟及文化等非軍事領域。