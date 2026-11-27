華爾街日報廿六日報導，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）十六日宣布的新規定要求九十天內，擁有輝達硬體的海外企業在向陸企出租算力前，必須先取得許可。與過去不同，這項新規定可溯及既往，即適用既有業務。美國政府也將增派海外執法人員打擊晶片走私，去年全球共八位官員查緝，東南亞僅一人，今年底前將增至廿人。若美國國會通過預算，明年底可能增至六十五人。

據美國智庫進步研究所（ＩＦＰ）估計，陸企藉由遠端存取輝達晶片，提供中國大陸百分之廿四的人工智慧（ＡＩ）算力。

美國政府正派新的出口查緝小組進駐外館，加強稽查晶片走私。「晶片戰爭」作者米勒認為，這些規定只要有一半的執行力道，就是極為重大的轉變。

另外，上述出租算力的許可通常不溯及既往，但新規定不只規範未來，也溯及既往。

已將大量受管制輝達算力租給大陸客戶的企業有九十天期限，即明年二月底前，若仍未取得美政府許可，就必須放棄這些客戶，否則將面臨罰款和刑事指控或被列入黑名單。

當然也有豁免。一位美國官員指稱，新規定並非旨在阻礙合法商業活動，但申請許可者必須證明，海外資料中心只用於不威脅美國國安的商業行為。

新加坡副總理顏金勇說，正檢視相關程序，確保星國不會淪為非法晶片交易的據點，但星國也不會向任何國家「磕頭」。他還說，尚未證實輝達已停止出貨給星國。

另外，美國財經媒體ＣＮＢＣ廿六日引述消息人士報導，新興雲端服務供應商已接獲晶片銷售商通知，若將任何算力出租給陸企，就無法採購輝達晶片。

此一變動已促使輝達晶片銷售商為其ＧＰＵ尋找新買家。由於這些ＧＰＵ原本用於供陸企租用存取權的資料中心，故晶片銷售商似乎正設法脫手。

ＣＮＢＣ報導指出，這項新規定衝擊整個供應鏈，從銷售輝達晶片的企業，到出租算力的新興雲端服務供應商。在投資人質疑ＡＩ熱潮未來下，新興雲端概念股最近面臨賣壓。