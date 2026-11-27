路透廿五日分析，川普政府廿五日宣布，擬對中國大陸及歐盟等十四個主要貿易夥伴輸美商品加徵關稅。除反映出美國總統川普幾十年來對「關稅」的執念，也凸顯白宮在三日美國期中選舉後面臨的新政治現實，即民主黨即將在他第二任剩餘任期掌控國會兩院，關稅成為他無需國會同意，就能動用的最強大經濟工具之一。

有官員及熟悉川普想法的人士說，川普視關稅為施壓外國領袖做出讓步、迫使美國和外國企業赴美設廠與回流美國、增加川普政府收入，和爭取藍領選民支持的手段。

在共和黨期中選舉失利、國內施政可能大受限制後，川普急於證明自己即使對立法影響力下滑，仍能主導經濟政策且行使權力。

據美國耶魯大學預算實驗室十一月估計，川普關稅使美國家庭年增九百美元（約新台幣二點九萬元）支出。

但川普政府仍提出新關稅方案，外國特定輸美商品稅率介於百分之廿至四十，但已完成或進行中的雙邊貿易協議通常會將稅率限縮在百分之十至廿。該方案是對美國主要貿易夥伴進行八個月的審查後，重新調整川普去年實施，但被聯邦最高法院二月裁定違法的一系列關稅。

美國貿易代表葛里爾在感恩節前夕低調宣布新關稅方案後，川普未公開發表談話，與他去年大張旗鼓在白宮玫瑰花園宣布「解放日」關稅的情況，形成鮮明對比。