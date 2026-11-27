加拿大近30萬人連署一份請願書，要求撤換美國駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra），這份請願書本週提交國會，加拿大總理卡尼政府須於明年1月前作出回應。

法新社報導，胡克斯特拉是美國總統川普的死忠捍衛者，曾任密西根州共和黨籍聯邦眾議員，自2025年4月派駐加拿大以來，任內風波不斷。

加拿大綠黨國會議員梅伊（Elizabeth May）25日在眾議院提出這份請願書。她表示，胡克斯特拉是「最不具外交風範的外交官」。

她指出：「我認為必須指出，加拿大民眾透過這份電子請願書，已明確且壓倒性地表達他們不歡迎胡克斯特拉待在加拿大。」

梅伊稱胡克斯特拉「一再謾罵且侮辱加拿大人」，並強調已有逾28萬名加拿大人「要求政府…正式宣布他為不受歡迎人物，並撤銷他在加拿大擔任外交官的權利」。

據報導，胡克斯特拉曾因一則反關稅廣告，對安大略省一名官員破口大罵。該廣告引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）有關自由貿易優點的談話。

這則廣告由安大略省政府製作，激怒了川普，使他暫停所有貿易談判。

胡克斯特拉6月時曾表示，美國併吞加拿大的想法，將是川普與卡尼（Mark Carney）可以「好好討論」的議題。

他也曾為川普的關稅政策辯護，並批評加拿大人將川普的保護主義措施稱為貿易戰。