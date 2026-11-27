西班牙國會大選提前登場，解決住房危機成為攻防焦點，左右兩大陣營對於增加建量、降低房價與青年購屋有高度共識，但政策方案呈現「政府干預」與「自由市場」兩極對立。

西班牙住房問題延燒不停，不僅引爆全國罷工抗議潮，左翼聯合政府提出的改革法案10月在國會遭到在野陣營否決後，總理桑切斯（Pedro Sánchez）宣布將預定於明年舉行的國會大選提前至11月29日舉辦。

正因如此，如何化解住房危機，將是西班牙新政府上任後的當務之急，更成為選前各政黨交鋒的核心議題，貫穿了競選期間每場辯論會與造勢活動。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，各黨派都認同應當增加建屋量並降低房價，為年輕人提供住房支援，並為租屋市場制定解決方案。然而，針對如何實現這些目標，各政黨提出的具體政見則存在明顯分歧。

以桑切斯領導的「社會勞工黨」（PSOE）和新興左翼聯盟「廣泛陣線」（Frente Amplio）為首的左派陣營，主張興建社會住宅、限制租金上限及打擊投機客來介入市場；而右翼陣營的保守派「人民黨」（PP）與極右翼「民聲黨」（Vox），則強調透過大規模減稅、放寬市場管制及嚴厲打擊非法「佔屋者」（Okupas）以保障私人產權，刺激房市供給。

具體而言，社會勞工黨主張將國內生產毛額（GDP）1%用於興辦社宅，打造10萬戶由國家管理的住宅；提供首次購屋的青年最高5萬歐元（約新台幣181萬元）的無息優惠貸款；對大型房東所持有的旅遊公寓、空屋及租金過高的房屋徵稅，並限制俗稱「禿鷲基金」的投機性購屋。

廣泛陣線和社會勞工黨同樣主張改革憲法，使住房成為一項可由法院強制執行的基本權利；提倡大規模興建社宅，設定高壓區的房租上限，並徵用大型房地產所有者的房產；禁止驅逐沒有替代住房的弱勢群體，由政府補貼小型房東的損失。

人民黨提出「國家重建」計畫，提倡制定「新土地法」，與地方政府合作，允許在公共土地上興建社宅，目標在未來4年內建造100萬戶住房；降低首購青年的增值稅與所得稅率，並放鬆租屋市場管制。

針對佔屋者，人民黨提倡立法，允許法院在48小時內收回被佔屋，房屋被佔據期間，房東無需支付水電費與相關稅款，可要求驅逐非法佔屋者，並增加對佔屋犯罪集團的處罰。

反移民的民聲黨持續主打「國家優先」政見主軸，倡導優先保障西班牙人民獲得社宅或租屋補貼；提議廢除國會在2023年拍板通過的「新住房法」，新建房屋免徵收增值稅，減免二手屋轉讓稅，並對增加長期租房供應的業主實施低稅率。

民聲黨對佔屋者的措施比人民黨更加嚴厲，主張在24小時內驅逐非法佔屋者，立即將房屋歸還給房東；並建議加強刑法，將非法佔屋行為定為「詐欺罪」。

住房危機不僅迫使西班牙大選提前登場，更成為左右兩派治理路線的正面對決。本週日的投票結果，將決定西班牙未來4年的居住正義走向，也將考驗新政府能否化解這場迫在眉睫的民生經濟危機。