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高市早苗與普亭在大陸非正式會談 莫斯科鬆口證實：應日相要求
俄羅斯外交部證實，日本首相高市早苗與俄羅斯總統普亭在中國舉行的亞太經濟合作會議高峰會場邊進行過面對面會談。
日本放送協會（NHK）報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天在記者會中表示，她可以證實高市與普亭（Vladimir Putin）曾經短暫接觸，並指出這場會面是應日本首相要求舉行。
沙卡洛娃還說，俄方希望這場會談至少能有助於兩國關係獲得些許改善。她這番話似乎意指俄日關係緊張。
高市18日在深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）期間與普亭交談約30分鐘。她針對俄羅斯拘留一名日本記者，以及查扣日本菸草產業公司（JapanTobacco）旗下當地企業資產一事，直接表達日方立場。
這是兩國領袖自從2019年以來首次面對面會晤，不過最初僅日方透露這次接觸。
觀察人士正關注這次會面能否促使兩國更積極展開對話。
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