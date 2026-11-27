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為救遭拘留線人？傳韓向陸提供台灣情報 南韓國情院否認：沒有此類提議
有消息指出，南韓情報機構在與北京方面交涉、以釋放因間諜等罪名遭拘留的韓方線人期間，曾向中國提供有關台灣人員情報來源的資訊。
韓媒「國民日報」報導，這些曾通報南韓技術外流至中國的線人，是在美中爭奪半導體主導地位的背景下遭到拘留。有一種解讀認為，美國得知中國曾要求南韓提供競爭對手台灣的情報來源資訊，作為釋放遭拘留人員的交換條件後，因此做出強烈反應。
一名熟悉反情報及情報事務的消息人士昨天表示：「中國要求取得與美國有關的台灣人員情報來源資訊，兩國（中韓）便交換了相關情報。」這名消息人士指出，中國當局似乎對所取得情報的品質不滿意。
南韓國家情報院與中國當局交涉的相關細節，據信是由中國內部人士洩漏給美國。
有兩名南韓人員情報線人遭中國拘留，其中一人涉嫌從事商業間諜活動。據悉，他曾任職於一家中國半導體公司，並向南韓回報中國技術外流的情況。
他在南韓前任政府執政期間遭中國當局拘留。爭取釋放他的談判是在李在明總統政府上任後展開的，但自從談判破裂以來，便再無任何進一步進展。
當被「國民日報」問及是否確實曾向中國提供情報時，南韓國家情報院延續前一天的立場，否認中方曾提出過任何此類提議。
另一名情報官員則表示，南韓國家情報院曾考慮中方的提議，但並未付諸行動。
批評人士指出，情報機構之間的談判內容遭曝光本身就是一個問題。若確實曾向中國提供情報，且交付情報一事遭到曝光，南韓國家情報院整套反情報體系就必須接受檢討。
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