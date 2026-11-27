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沙烏地空襲葉門西部 青年運動：釀11死
葉門叛軍青年運動（Houthi）旗下媒體表示，沙烏地阿拉伯今天空襲葉門西部，造成11人死亡。就在前一天，青年運動才攻擊一座沙烏地煉油廠。
青年運動旗下薩巴新聞社（Saba）引述當地消息人士報導，沙烏地戰機今天空襲葉門塔伊茲省（TaizGovernorate）圖爾巴市（Al-Turba）一棟住宅大樓，造成11名居民喪生，其中多數是兒童。
自葉門內戰今年夏季再度爆發以來，由沙烏地領導的聯盟經常轟炸青年運動控制的地區。該聯盟支持受國際承認的葉門政府，青年運動則獲伊朗支持。
青年運動幾乎每天都以石油資源豐富的沙烏地為攻擊目標，襲擊能源設施、機場及首都利雅德（Riyadh）金融區。
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