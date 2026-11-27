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拉脫維亞領空再遭無人機侵犯 北約戰機緊急升空
拉脫維亞軍方今天表示，一架無人機短暫飛入靠近俄羅斯邊界的拉脫維亞領空，北大西洋公約組織（NATO）多架戰機及拉脫維亞一架攔截無人機隨即緊急出動。
法新社報導，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，數個與衝突地區接壤的國家曾通報，其境內發生領空遭侵犯，或無人機及飛彈墜落事件。
今年，北約戰機已在拉脫維亞上空擊落兩架無人機，這些戰機負責保衛波羅的海國家的領空。
拉脫維亞軍方發表聲明指出，昨晚至今天凌晨，一架無人機在靠近俄羅斯邊界處「短暫飛越拉脫維亞領土」。
這份聲明提及：「北約在波羅的海國家負責空中警戒任務的戰機緊急升空，拉脫維亞國軍也出動一架攔截無人機。」
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