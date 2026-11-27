烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美國總統川普稱俄羅斯總統普亭是「我的朋友」很奇怪，這就好比二戰期間有人稱希特勒為「我的朋友」一樣。

路透社報導，澤倫斯基接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，川普要說什麼或發什麼貼文是他的自由，但他認為稱普亭（Vladimir Putin）為朋友「很奇怪」。

他以英語受訪時說：「他是侵略者…也是殺人兇手。他不可能是朋友。」這就跟在二戰期間，有人稱希特勒是好朋友一樣。不，他不是朋友。」

澤倫斯基發表上述言論的一週前，川普才在中國舉行的峰會上稱普亭為「朋友」。幾天後，川普更在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上傳兩人在峰會上握手的合照，並配文寫上「我的朋友」。

川普與澤倫斯基的關係長期以來一直不睦，最令人印象深刻的莫過於2025年2月兩人在白宮橢圓形辦公室公開決裂，當時川普當眾斥責澤倫斯基。

近期，兩人再度發生爭執。川普將能源價格高漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅切斷對烏克蘭的情報支援。澤倫斯基則反批，川普的立場無異於變相鼓勵俄羅斯繼續攻擊烏克蘭。