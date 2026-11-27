聽新聞
0:00 / 0:00
川普稱普亭「我的朋友」 澤倫斯基直呼奇怪：好比有人稱希特勒為朋友
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美國總統川普稱俄羅斯總統普亭是「我的朋友」很奇怪，這就好比二戰期間有人稱希特勒為「我的朋友」一樣。
路透社報導，澤倫斯基接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，川普要說什麼或發什麼貼文是他的自由，但他認為稱普亭（Vladimir Putin）為朋友「很奇怪」。
他以英語受訪時說：「他是侵略者…也是殺人兇手。他不可能是朋友。」這就跟在二戰期間，有人稱希特勒是好朋友一樣。不，他不是朋友。」
澤倫斯基發表上述言論的一週前，川普才在中國舉行的峰會上稱普亭為「朋友」。幾天後，川普更在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上傳兩人在峰會上握手的合照，並配文寫上「我的朋友」。
川普與澤倫斯基的關係長期以來一直不睦，最令人印象深刻的莫過於2025年2月兩人在白宮橢圓形辦公室公開決裂，當時川普當眾斥責澤倫斯基。
近期，兩人再度發生爭執。川普將能源價格高漲歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠，並威脅切斷對烏克蘭的情報支援。澤倫斯基則反批，川普的立場無異於變相鼓勵俄羅斯繼續攻擊烏克蘭。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。