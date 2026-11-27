國際法院認定緬甸對洛興雅人犯下種族滅絕罪後，人權組織日前在曼谷舉辦座談會，聚焦該判決對緬甸和東協的影響。與會的洛興雅人向中央社表示，這是等待數十年的正義，但真正落實判決並讓難民安全返鄉仍是漫長道路。

關注緬甸議題的東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）25日在泰國外國記者俱樂部（FCCT）舉行名為「國際法院針對種族滅絕案做出裁決後，洛興雅人（Rohingya）、緬甸與東協（ASEAN）的動向」座談會，吸引近百名媒體、學界及外交人士參與。

國際法院（ICJ）上週認定緬甸2017年在西部若開邦（Rakhine State）展開鎮壓行動期間，對以穆斯林為主的洛興雅人犯下暴行。法院指出，緬甸安全部隊殺害數以千計洛興雅平民，對婦女犯下「大規模性暴力」，並對兒童施以「極端暴力」。

出席座談會的洛興雅人伊斯邁（Hajee Ismail）接受中央社訪問時表示，這對洛興雅社群而言是正面發展，因為社群一直在尋求正義，但實際執行仍面臨困難。

移居曼谷逾30年的伊斯邁告訴中央社：「我們仍然抱持希望，因為這是我們的家園，總有一天我們會回到家園。」他呼籲國際社會協助落實國際法院的裁決，讓洛興雅人有機會返回家鄉。

洛興雅人權倡議者、作家及洛興雅諮詢委員會（Rohingya Consultative Council）秘書長伊洛姆（Jaivet Ealom）表示，這項判決是社群等待數十年的正義，終於透過具體法律形式獲得確認。

伊洛姆透露，當他得知國際法院的裁決時，他第一反應是「鬆一口氣」，也對法院如此迅速作出裁決感到意外。

他表示，洛興雅社群目前仍處於悲傷及消化情緒的階段，許多人得知判決後前往墓園及分隔緬甸與孟加拉的納夫（Naf）沿岸，悼念在暴行中喪生的親人及受害者。

伊洛姆說：「若沒有這些受害者，今天的判決就不可能實現。」他並解釋說，國際法院在無法取得緬甸境內犯罪現場證據的情況下，仍能作出判決，是靠洛興雅倖存者提供痛苦的親身經歷及證詞。

他認為，這次判決不只是另一份國際譴責聲明，而是具有法律約束力的裁決。尤其法院確認洛興雅人是具有獨特文化及語言連結的族群，也是「防止及懲治滅絕種族罪公約」所保障的群體，有助於駁斥長期將洛興雅人視為外來者的說法。

國際法院的裁決雖具有法律約束力且不得上訴，但法院本身並無強制執行判決的機制。

伊洛姆向中央社指出，洛興雅人爭取公民身分、政治代表權及返鄉的權利，不應再被視為單純的政治訴求，而是有國際法院判決作為法律依據，並強調緬甸政治未來與洛興雅人的政治未來密不可分，不能將兩者分開處理。

談及國際社會下一步可採取的行動，他呼籲應建立獨立監督機制，追蹤緬甸是否履行判決，包括保障洛興雅人的身分認同、公民權及返鄉權，以及歸還土地與財產。

他告訴中央社：「國際社會扮演巨大角色，不能只停留在發表聲明，還應採取具體行動，確保加害者受到追究。」他並強調，「這不僅僅是洛興雅人的正義，不僅僅是緬甸的正義，而是全人類的正義」，「沒有人應該害怕不公正」。

「鞏固人權」創辦人暨執行長史密斯（MatthewSmith）也在座談會表示，組織多年來蒐集的調查報告、文件、影片及倖存者證詞，成為甘比亞控告緬甸案件的重要證據。

他說：「甘比亞向法院提交的49份證人證詞中，多數是在2017年軍事清剿行動期間所蒐集。」

史密斯表示，建議孟加拉及甘比亞推動聯合國大會決議，設立獨立賠償機制，並建立由洛興雅人主導的受害紀錄資料庫，記錄殺戮、性暴力、強迫流離失所及失去家園等傷害。

他也呼籲東協國家停止強制遣返洛興雅難民，並給予逃離緬甸的洛興雅人初步認定（Prima facie）難民身分。他並指出，緬甸軍政府已表明不願全面遵守國際法院判決，此時強迫難民返鄉尤其危險。

緬甸官媒26日報導，緬甸領導人敏昂萊（Min AungHlaing）表示，針對國際法院裁定緬甸對洛興雅少數族裔犯下種族滅絕罪行，政府將不會遵從判決中「不適當」的部分。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）24日表示，將展開新一輪遣返行動，將超過6500名移民送回緬甸。此前，馬來西亞9月底已遣返約1500名緬甸移民。

史密斯表示，東協國家應確保洛興雅人能夠安全、自願且有尊嚴地返鄉，而不是由各國政府代替他們決定未來。