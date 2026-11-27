菲律賓副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天表示，儘管她因涉嫌累積來源不明的財富，目前正面臨彈劾審判，但她絕不可能辭職。

路透社報導，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之女薩拉．杜特蒂，在2028年下屆總統大選的民調中一直處於領先地位。

她在年終媒體聚會上向記者表示：「辭職？這是不可能的事。我不能這麼做，因為我覺得如果我辭職，就是背叛了投票給我的3220萬名選民，當然也背叛了廣大民眾。」

菲律賓檢方已將針對薩拉．杜特蒂的彈劾案聚焦於單一指控，也就是累積來源不明的財富，並撤銷另外3項指控，試圖在今年底前完成審判，以免外界注意力隨後轉向2028年總統大選。

薩拉．杜特蒂否認有任何不法行為，並稱這場彈劾程序是出於政治目的的騷擾。一旦被定罪，她將被解除副總統職務，並終身不得擔任公職，進而斷送她的總統大夢。

她也表示，預期她曾於2016年至2022年擔任總統的父親杜特蒂（Rodrigo Duterte），30日在海牙國際刑事法院（ICC）出庭受審時，將不會獲得公平審判。

他被控在長達6年的「掃毒戰爭」期間犯下危害人類罪。這場掃毒行動造成數千人死亡，其中許多人死因不明。

她說：「這是國際刑事法院目前僅剩的案件。我認為，在超級大國聯手施壓後，國際刑事法院會想藉由這個案子來宣示他們才是站得住腳的一方。」

她說，要求她的父親每天出庭參與審理程序並不合理。並表示：「我不認為他能夠集中精神，並投入這樣的時間與注意力。對一位81歲的老人提出這種要求並不公平。」