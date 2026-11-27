路透社引述知情人士報導，川普政府今年稍早曾鼓勵委內瑞拉與伊拉克考慮退出石油輸出國家組織（OPEC），甚至阻止委內瑞拉繳交年度會費。

路透社報導，川普長期以來指控OPEC人為抬高油價，這些勸說OPEC 5個創始會員國中的2國退出的舉措先前未曾曝光，對OPEC而言是非比尋常的直接挑戰。

知情人士表示，美方官員當時正推動這兩國擴大石油產量與投資，部分人士擔憂OPEC的生產配額限制最終可能牽制這些雄心。

兩名知情人士指出，華府對委內瑞拉施壓程度之深，甚至促使沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今年夏天出面干預，說服川普政府不要再進一步施壓。

兩名知情人士透露，伊拉克總理柴迪（Ali Faleh al-Zaidi）在與鼓勵此構想的美方官員討論後，今年夏天在政府會議上提出退出OPEC的可能性。

知情人士指出，伊拉克石油部出面反對，說服柴迪讓伊拉克留在該組織，並改為考慮爭取更高的生產配額。

今年1月馬杜洛（Nicolas Maduro）下台後，美國掌控了委內瑞拉動用國家資金的管道；而伊拉克的石油收入則須經過紐約聯邦準備銀行（Federal ReserveBank of New York）的一個帳戶，這是2003年伊拉克戰爭遺留下來的機制。

美國國務院未回應是否曾阻撓委內瑞拉繳交OPEC會費的提問，但證實華府有權決定委內瑞拉如何使用國家資金。

一名國務院官員告訴路透社：「國務院會收到委內瑞拉臨時政府的撥款申請，並進行審查，包括對照外國政府存款基金（Foreign Government Deposit Funds）的核准與禁止用途清單。」

該名官員表示，低層級美國官員今年稍早可能曾向委內瑞拉政府提及退出OPEC的問題，但「這並非高層官員提出議題之一」。

該名官員同時指出，國務院與伊拉克的對話「一直聚焦於改善能源基礎設施，以增加能源生產與運輸，而非OPEC」。

OPEC及委內瑞拉、伊拉克與沙烏地阿拉伯政府的代表均未回應置評請求。

華府的舉措讓這個自2019年以來已失去4個成員國的組織雪上加霜；另一方面，美國與以色列對另一個OPEC創始成員國伊朗發動戰爭，近期使OPEC在全球石油市場的市占率跌至低點。

投資研究機構Alpine Macro首席地緣政治策略師阿拉瑪琉（Dan Alamariu）指出：「OPEC分裂的風險正在升高。」

阿拉伯聯合大公國今年稍早因對該組織的產量上限感到挫折而宣布退出OPEC；安哥拉、厄瓜多與卡達則分別於2024年、2020年與2019年退出。目前沒有跡象顯示美國涉及這些決定。

OPEC於1960年9月由產油國在巴格達成立，旨在對當時由少數西方石油公司主導的全球市場爭取更多控制權。

OPEC由伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯、科威特與委內瑞拉創立，如今有11個成員國。該組織也與包括俄羅斯在內的其他幾個產油國發展出名為石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的聯盟，定期開會決定協調後的產量水準。

川普過去數十年來的商業與政治生涯中多次抨擊OPEC，稱其為卡特爾（cartel）及壟斷組織。然而，過去10年間，美國已成為全球最大產油國，從OPEC的客戶轉變為爭奪石油市占率的主要對手。