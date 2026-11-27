土耳其官方公報指出，總統厄多安（Tayyip Erdogan）已正式批准與巴基斯坦及沙烏地阿拉伯簽署的麥加聯合防禦協議。隨著國會本月稍早通過該協議，土耳其至此完成批准程序。

路透社報導，這3國今年8月在麥加簽署聯合防禦協議，當時美國與以色列對伊朗發動的戰爭日趨激烈，引發各方日益加劇的擔憂。此外，3國預定於今明兩天在伊斯蘭馬巴德舉行會議。

土耳其國會11月5日批准這項協議，為安卡拉當局向沙烏地阿拉伯提供軍事支援掃除障礙。當時，葉門獲伊朗支持的青年運動（Houthi）武裝分子正對沙國發動攻擊。

根據這份協議，任何一方遭受攻擊，均視同所有締約方遭受攻擊。

一名執政黨國會議員上個月向路透社表示，土耳其也將向國會提交一項授權案，允許依據這項協議派遣軍事人員前往沙烏地阿拉伯。

土耳其擁有北大西洋公約組織（NATO）規模第2大的軍隊。沙烏地阿拉伯是伊斯蘭教最神聖場所的所在地，也是全球主要石油出口國之一。巴基斯坦則是全球唯一擁有核武的穆斯林國家。