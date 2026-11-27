烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天表示，他與利比亞外長通話後重申，烏克蘭在利比亞班加西（Benghazi）港口對俄羅斯船隻採取的軍事行動，目標是俄羅斯軍方，而非利比亞本身。

路透社報導，西比哈在社群平台X發文表示，烏克蘭無意將對俄羅斯的戰爭擴大至利比亞或其他國家。

烏克蘭22日出動無人艇，擊沉俄羅斯海軍小型護衛艦「水星號」（Merkury），同時擊中俄國貨船「安加拉號」（MV Angara）。就在前一天，另艘與俄國軍方有關的貨船在芬蘭灣遭無人機攻擊。

西比哈24日表示，俄羅斯海軍艦艇和運送軍事裝備的貨船都是合法打擊目標，烏克蘭是在行使自衛權。

西比哈在最新發言中表示，他已向利比亞代理外長巴奧爾（Al-Taher Al-Baour）強調，「烏克蘭從未採取任何針對利比亞或利比亞人民的行動。」

西比哈說，他對這次行動造成非預期後果表示遺憾，並向利比亞人民致上慰問。他重申，「我們無意將俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭擴大至利比亞或其他任何國家。」

獲西方支持、位於的黎波里（Tripoli）的全國團結政府（GNU）譴責烏克蘭的這次行動，並稱利比亞不會接受被捲入俄烏衝突。

總部位於利比亞東部的利比亞國民軍（LibyanNational Army）總司令部則表示，有2名利比亞軍方人員因傷不治。

利比亞經歷內戰後至今仍處於分裂狀態。該國東部由軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）控制，其領導的利比亞國民軍與俄羅斯有聯繫；全國團結政府則掌控利比亞西部。

俄羅斯克里姆林宮今天指控烏克蘭企圖將對俄戰爭擴大至地中海與波羅的海，並稱此舉非常危險。

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義方已告知烏克蘭，在利比亞海域攻擊俄羅斯船隻是錯誤之舉，並警告基輔當局不要將戰火擴大至新的區域。