日本防衛省本週稍早宣布，將在12月於北海道的上富良野駐屯地部署陸上自衛隊的長程飛彈「25式高速滑空彈」，這將是北海道首度配備長程飛彈，之後將公布具體的部署日程。

北海道文化放送（UHB）今天報導，「25式高速滑空彈」能攔截飛彈，射程達數百公里。這種飛彈的發射裝置為機動發射車。

北海道防衛局考量訓練環境與維修等因素，決定在上富良野駐屯地配備上述飛彈，將在12月搬入發射裝置。

日本時事通信社、札幌電視台（STV）報導，「25式高速滑空彈」是能在敵方射程之外攻擊對方部隊的「距外飛彈」，具有反擊能力（敵基地攻擊能力），這種飛彈被想定用於攻擊從海上進攻的敵方艦艇。

日本中央政府2025年宣布，計劃在日本全國6處駐屯地部署這種「距外飛彈」。

防衛省（相當於國防部）指出，今年3月已經在靜岡縣的富士駐屯地部署「25式陸基反艦飛彈」。「25式陸基反艦飛彈」舊稱為島嶼防衛用高速滑空彈（HVGP），射程達數百公里、能以不規則軌道飛行。

此外，陸上自衛隊今年3月也在熊本市的健軍駐屯地配備射程達1000公里程度、射程涵蓋中國沿岸與台灣周邊海域等地的「25式陸基反艦飛彈」（舊稱為12式陸基反艦飛彈增程改良型）。