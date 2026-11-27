美國總統川普今天表示，他上週告訴俄羅斯領導人普丁（Vladimir Putin），希望看到俄國撤回對歐洲各地領土的軍事侵略，盼藉此促成俄烏戰爭迅速達成和解。

綜合路透社與法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我在中國與俄羅斯總統普丁會談期間，花了許多時間討論我希望看到普丁總統撤回對歐洲各地領土的所有軍事侵略，期盼俄烏之間能達成協議，而且是迅速達成。」

川普說：「我真的認為這有很大的可能性。每個月都有成千上萬人喪命，簡直是一場徹底的血腥屠殺。」

川普經常呼籲透過談判結束俄烏戰爭，但「歐洲各地領土」一詞，暗示範圍已超出烏克蘭戰場。

川普並未詳述他要求普丁停止哪些行為。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，其他國家不時指控俄方採取挑釁舉動。

川普今天稍晚重申他的看法，認為普丁想要達成協議。但向來把外交視為個人關係問題的川普也指出，普丁與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間的敵意，令談判變得困難。

正在佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）歡度感恩節假期的川普告訴記者：「這項和解的最大問題，在於這兩位領導人真的彼此憎恨。」

川普表示，他不知道普丁是否會出席下個月在佛州舉行的20國集團（G20）峰會，並懷疑這位俄羅斯領導人是否有意願參加12月14日至15日的會議。他說：「如果由我決定，我會希望他來。」

克里姆林宮今天表示，尚未就普丁是否出席這場峰會做出決定。

北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭本週指控俄羅斯蓄意侵犯波蘭空域；愛沙尼亞近期也指稱一起縱火攻擊事件與俄羅斯軍事情報機構有關。

川普上週在中國深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間，在場邊與普丁會晤，這是川普政府為解決俄烏戰爭及更廣泛安全議題所推動外交努力的一部分。他也參與了與普丁及中國國家主席習近平的三方峰會。

川普政府主張，與中俄兩國領導人直接接觸有助於降低全球緊張局勢，但批評人士質疑華府是否對莫斯科施加了足夠壓力以結束這場衝突。