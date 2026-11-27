一艘11月初在南韓鬱陵島附近海域漂流獲救的北韓漁船，於今天、時隔24天返回北韓。南韓政府確認船上7名北韓居民的自由意願後，送返其中6人，另1人將以脫北者身分留在南韓。

根據韓聯社報導，這艘漁船載有7名北韓居民，這個月3日在鬱陵島附近公海漂流時，被南韓軍方及海警當局發現並拖帶返韓。

南韓政府經過聯合訊問及聯合國軍司令部等多階段調查，確認船上人員的自由意願後，決定基於人道考量將其中6人送返北韓；表達留在南韓意願的1人，將以脫北者身分受到保護。

南韓統一部今天說明送返過程時，並未使用「歸順」一詞，而是使用「尋求保護意願」一詞。另外，為了確保其他6名北韓居民能順利返回，南韓政府持續觀察海域的氣象條件，最終決定於今天執行送返作業。

統一部表示，這艘北韓漁船今天上午8時33分自行航行越過東海（日本海）北方界線（NLL）。隨後與在北方界線以北待命的北韓船隻會合，並繼續向北航行。報導提及，從北韓船隻已在現場待命來看，推測北韓方面已收到聯合國軍司令部的通報。

南韓政府去年也曾依照船上人員的自由意願，於去年7月經由東海（日本海）海域，將分別於同年3月及5月在東海（日本海）及西海（黃海）獲救的北韓船隻及全體船上人員送返北韓。