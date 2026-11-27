紐西蘭總理盧克森領導的右翼執政聯盟失去國會多數席次，使紐西蘭政局陷入不確定性，由華裔政治人物黃秋蕾領導的中間派機會黨成為關鍵少數，可能左右政府未來施政與國會表決走向。

法新社報導，11月7日紐西蘭大選的初步結果顯示，由盧克森（Christopher Luxon）所屬國家黨（National Party）領導的執政聯盟勉強保住政權。

然而，各黨席次差距極小，盧克森所屬政黨在今天公布的最終結果中少了兩席，使其與民粹主義政黨紐西蘭第一黨（NZ First），以及自由意志主義政黨行動黨（ACT）組成的執政聯盟，距離國會過半數還差一席。

如今盧克森想要繼續執政，必須取得由黃秋蕾（Qiulae Wong）領導的新興中間派機會黨（Opportunity Party）的支持。

黃秋蕾承諾將與取得最多國會席次的政黨合作，但她也強調，機會黨在氣候變遷、生活成本及整頓政治等議題上的「基本立場」不容妥協。

盧克森告訴記者：「我想坦白告訴紐西蘭民眾，這些談判可能充滿挑戰，也可能需要一些時間…但把事情做好，遠比迅速完成更重要。紐西蘭民眾需要一個穩定、能夠攜手合作，並能做滿整個任期的政府。」

黃秋蕾領導的機會黨承諾推動更溫和、友善的政治風氣，並積極採取氣候變遷因應措施。數十年來，機會黨也是首個由沒有前內閣部長擔任領袖的新興政黨，成功進入國會。

競選期間，她曾排除加入由紐西蘭第一黨領袖皮特斯（Winston Peters）擔任外交部長的政府。皮特斯曾要求一名華裔國會議員「回到妳自己的國家」。

現年38歲、曾任職於四大會計師事務所之一安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）的黃秋蕾如今成為紐西蘭下一屆政府組閣的關鍵人物，為她的政治生涯寫下令人矚目的篇章，她去年8月接掌機會黨時，機會黨民調支持率僅約1%。

黃秋蕾選後表示，這次勝選代表一股重大轉變，反映全球經歷十年民粹主義與極端主義升溫後，選民開始尋求不同的政治方向。

她表示，「我認為，全球正出現一股支持更務實政治的趨勢，我們已經看到，民粹主義無法帶來實際成果。」

隨著正式計票結果出爐，紐西蘭新政府的組成方向，可能還需要數週甚至數個月才能確定。如果雙方無法達成協議，紐西蘭可能被迫再次舉行大選。